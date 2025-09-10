HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

En conferencia de prensa, el técnico Gustavo Alfaro reveló la clave de la victoria ante la selección peruana. La Albirroja ganó por primera vez en Lima por eliminatorias.

Paraguay sumó 28 puntos en estas Eliminatorias 2026. Foto: composición LR/La Bicolor/AFP
Paraguay sumó 28 puntos en estas Eliminatorias 2026. Foto: composición LR/La Bicolor/AFP

La selección peruana concretó la peor eliminatoria de su historia. Por la última fecha de este proceso clasificatorio, Perú cayó 1-0 ante Paraguay y perdió el invicto que tenía en casa ante la Albirroja por este torneo Conmebol. El equipo que dirige Gustavo Alfaro clasificó al Mundial 2026 en la penúltima jornada y venía con calma a Lima para afrontar su último partido; sin embargo, el DT declaró que, pese a ello, la consigna era ganar.

En conversación con los medios en rueda de prensa, Alfaro remarcó que a pesar de la clasificación Paraguay no iba a salir relajado al partido. El estratega argentino precisó que si le ganaban la espalda a Renato Tapia, quien volvió al titularato tras salir de la lista ante Uruguay, habían grandes opciones de imponerse en el encuentro.

PUEDES VER: Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: 'Acabó la pesadilla'

lr.pe

Gustavo Alfaro opinó tras la victoria sobre Perú en el Estadio Nacional

"No podíamos perder porque nos relajemos, porque nos dejemos o porque sintamos que el objetivo ya está cumplido. Paraguay no se relaja nunca. En ese sentido, tratamos de buscar el partido por donde entendíamos que lo teníamos que buscar. Para mí, fallamos en la gestación de juego en el primer tiempo, porque sabíamos que había espacios entre la línea de volantes de Perú y la línea de defensa, donde podíamos flotar en zona intermedia y hacer una pausa para poder después progresar en ataque. En el segundo tiempo lo tratamos de corregir, les dije que si tenemos la capacidad de que haya un jugador que pueda poner el pie arriba de la pelota a espaldas de Tapia, teníamos la chance de ganar el partido. Después íbamos a llegar por las bandas, meter la pelota dentro el área y definir", declaró.

El DT de 63 años contó que tenía referenciado a Luis Ramos en la zona delantera y reveló que la clave del triunfo fue anular el centro de la Bicolor, donde estaba Sergio Peña y Yoshimar Yotún, para que el cuadro incaico no pueda generar su juego.

"El partido se dio sabiendo las capacidades individuales que tienen los extremos, sabiendo que hay un punta como Ramos que no podíamos dejarle dar vuelta porque es peligroso, que la generación de juego de Peña y Yotún podía generar peligro para después sumar a los laterales al ataque. Había que atacar el centro para que Perú no pueda hacer pie y puedan arriesgar, y de ahí con una recuperación podamos contragolpear",

PUEDES VER: DT de Venezuela devastado tras perder el repechaje al Mundial 2026 siendo goleado por Colombia: 'Pedirle perdón al pueblo'

lr.pe

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026

Así quedo la tabla final de estas eliminatorias tras la última jornada. Paraguay quedó sexto en la tabla y Bolivia accedió al repechaje intercontinental.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. Foto: Conmebol

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. Foto: Conmebol

Notas relacionadas
Perú perdió el invicto en casa ante Paraguay por primera vez: cayó 1-0 y se despide de las Eliminatorias 2026 con una derrota

Perú perdió el invicto en casa ante Paraguay por primera vez: cayó 1-0 y se despide de las Eliminatorias 2026 con una derrota

LEER MÁS
¡Sin Andy Polo y Alessandro Burlamaqui! Óscar Ibáñez dejó fuera de la lista a 4 jugadores en Perú para duelo con Paraguay por eliminatorias

¡Sin Andy Polo y Alessandro Burlamaqui! Óscar Ibáñez dejó fuera de la lista a 4 jugadores en Perú para duelo con Paraguay por eliminatorias

LEER MÁS
Alineaciones de Perú versus Paraguay: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Alineaciones de Perú versus Paraguay: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

LEER MÁS
Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

LEER MÁS
Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

Bolivia y su camino en el repechaje: posibles rivales y formato para definir la clasificación al Mundial 2026

LEER MÁS
DT de Venezuela devastado tras perder el repechaje al Mundial 2026 siendo goleado por Colombia: "Pedirle perdón al pueblo"

DT de Venezuela devastado tras perder el repechaje al Mundial 2026 siendo goleado por Colombia: "Pedirle perdón al pueblo"

LEER MÁS
Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

LEER MÁS
Diego Rebagliati apunta contra el próximo entrenador de la selección peruana: "No es trascendental quién dirija los amistosos"

Diego Rebagliati apunta contra el próximo entrenador de la selección peruana: "No es trascendental quién dirija los amistosos"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Deportes

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

¿Cuándo vuelve el Torneo Clausura de la Liga 1? Conoce la programación de los partidos tras las Eliminatorias

Así será el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el último cupo de Conmebol

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota