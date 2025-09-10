La selección peruana concretó la peor eliminatoria de su historia. Por la última fecha de este proceso clasificatorio, Perú cayó 1-0 ante Paraguay y perdió el invicto que tenía en casa ante la Albirroja por este torneo Conmebol. El equipo que dirige Gustavo Alfaro clasificó al Mundial 2026 en la penúltima jornada y venía con calma a Lima para afrontar su último partido; sin embargo, el DT declaró que, pese a ello, la consigna era ganar.

En conversación con los medios en rueda de prensa, Alfaro remarcó que a pesar de la clasificación Paraguay no iba a salir relajado al partido. El estratega argentino precisó que si le ganaban la espalda a Renato Tapia, quien volvió al titularato tras salir de la lista ante Uruguay, habían grandes opciones de imponerse en el encuentro.

Gustavo Alfaro opinó tras la victoria sobre Perú en el Estadio Nacional

"No podíamos perder porque nos relajemos, porque nos dejemos o porque sintamos que el objetivo ya está cumplido. Paraguay no se relaja nunca. En ese sentido, tratamos de buscar el partido por donde entendíamos que lo teníamos que buscar. Para mí, fallamos en la gestación de juego en el primer tiempo, porque sabíamos que había espacios entre la línea de volantes de Perú y la línea de defensa, donde podíamos flotar en zona intermedia y hacer una pausa para poder después progresar en ataque. En el segundo tiempo lo tratamos de corregir, les dije que si tenemos la capacidad de que haya un jugador que pueda poner el pie arriba de la pelota a espaldas de Tapia, teníamos la chance de ganar el partido. Después íbamos a llegar por las bandas, meter la pelota dentro el área y definir", declaró.

El DT de 63 años contó que tenía referenciado a Luis Ramos en la zona delantera y reveló que la clave del triunfo fue anular el centro de la Bicolor, donde estaba Sergio Peña y Yoshimar Yotún, para que el cuadro incaico no pueda generar su juego.

"El partido se dio sabiendo las capacidades individuales que tienen los extremos, sabiendo que hay un punta como Ramos que no podíamos dejarle dar vuelta porque es peligroso, que la generación de juego de Peña y Yotún podía generar peligro para después sumar a los laterales al ataque. Había que atacar el centro para que Perú no pueda hacer pie y puedan arriesgar, y de ahí con una recuperación podamos contragolpear",

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026

Así quedo la tabla final de estas eliminatorias tras la última jornada. Paraguay quedó sexto en la tabla y Bolivia accedió al repechaje intercontinental.