Hinchas se visten de chanchitos en el Estadio Nacional para apoyar al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'

A pesar de la eliminación de Perú en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, las y los fanáticos vestidos de chanchitos alentaron desde las tribunas del Estadio Nacional.

Hinchas se disfrazaron de chanchitos para alentar al emblemático pan con chicharrón.
Hinchas se disfrazaron de chanchitos para alentar al emblemático pan con chicharrón. | Foto: composición LR/TikTok

Un hecho llamativo ocurrió durante el entretiempo del partido entre Perú y Paraguay, cuando un grupo de hinchas vestidos de chanchitos fue captado en las tribunas del Estadio Nacional. Este curioso detalle llamó la atención en las redes sociales, ya que estos fanáticos expresaron su apoyo al pan con chicharrón en la final del 'Mundial de desayunos' organizado por el streamer Ibai Llanos.

Los hinchas disfrazados de chanchitos en el Estadio Nacional

Durante el encuentro entre Perú y Paraguay, válido por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la expectativa por ver el partido era muy baja, dado que la 'blanquirroja' había quedado eliminada tras perder 3-0 ante Uruguay. No obstante, la ocurrencia de los hinchas vestidos de chanchitos, quienes bailaron en medio del entretiempo, generó muchas risas, aplausos y un sinfín de comentarios, como símbolo del apoyo incondicional para que el pan con chicharrón se corone como el mejor desayuno del mundo.

PUEDES VER: ¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

lr.pe

Inevitablemente, este gesto levantó el ánimo de las y los hinchas peruanos que, a pesar de la derrota ante la 'albirroja' por la mínima diferencia, no dudaron en mostrar su pasión por la gastronomía peruana y rendirle tributo al pan con chicharrón.

Perú en la final del 'Mundial de desayunos'

La competición organizada por el streamer español ha sido tema de conversación en las últimas semanas debido a la gran acogida del público latinoamericano, interesado en descubrir cuál es el mejor desayuno del mundo. Ante los constantes votos y comentarios que los usuarios dejan en los duelos, el pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado, en representación del Perú, se enfrenta en la gran final del 'Mundial de desayunos' a la arepa de Venezuela, lo cual ha despertado, inevitablemente, el interés de ambos países.

