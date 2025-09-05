Argentina derrotó a Venezuela con un sólido 3-0, mostrando una clara superioridad. Esta fecha generaba gran expectativa, ya que Lionel Messi había declarado previamente que serían sus últimas Eliminatorias y que deseaba cerrar este ciclo jugando ante su gente. Sin embargo, más allá del resultado, lo que llamó la atención ocurrió durante el entretiempo.

En redes sociales se difundió un video en el que se observa a Messi esperando a Tomás Rincón cuando ambos equipos se dirigían a los vestuarios. El capitán argentino lo encaró y, de inmediato, compañeros de ambas selecciones intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

¿Qué pasó entre Lionel Messi y Tomás Rincón?

Según distintos medios, el astro argentino habría increpado al jugador de la Vinotinto por una acción ocurrida durante el partido. Por ello, Messi lo esperó en los túneles, aunque gracias a la rápida intervención de otros futbolistas como Salomón Rondón a quien Messi le comenta lo sucedido, la situación no pasó a mayores.

Lionel Messi deja emotivo mensaje tras victoria de Argentina

Vía redes sociales, Messi dejó un emotivo mensaje para la hinchada albiceleste. "Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!", se lee en la publicación.

Mensaje de Messi. Foto: captura IG

Tabla de posiciones de las eliminatorias 2026

Con la victoria de Argentina frente a Venezuela, la albiceleste se pone primera, mientras que los venezolanos en el puesto siete con 18 puntos.