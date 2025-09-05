HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Lionel Messi fue a buscar a Tomás Rincón y casi se van a las manos: filtran revelador video del argentino que no se vio por TV

Se difundió un video en el que se aprecia al capitán de la selección argentina increpando a un jugador de la Vinotinto por una jugada ocurrida durante el desarrollo del partido.

Se filtró un video donde se ve a Lionel Messi increpando a Tomás Rincón. Foto: composición LR/ difusión
Se filtró un video donde se ve a Lionel Messi increpando a Tomás Rincón. Foto: composición LR/ difusión

Argentina derrotó a Venezuela con un sólido 3-0, mostrando una clara superioridad. Esta fecha generaba gran expectativa, ya que Lionel Messi había declarado previamente que serían sus últimas Eliminatorias y que deseaba cerrar este ciclo jugando ante su gente. Sin embargo, más allá del resultado, lo que llamó la atención ocurrió durante el entretiempo.

En redes sociales se difundió un video en el que se observa a Messi esperando a Tomás Rincón cuando ambos equipos se dirigían a los vestuarios. El capitán argentino lo encaró y, de inmediato, compañeros de ambas selecciones intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

Lionel Messi deja en shock a todos al poner en duda su participación en el Mundial 2026: "No tengo una decisión"

lr.pe

¿Qué pasó entre Lionel Messi y Tomás Rincón?

Según distintos medios, el astro argentino habría increpado al jugador de la Vinotinto por una acción ocurrida durante el partido. Por ello, Messi lo esperó en los túneles, aunque gracias a la rápida intervención de otros futbolistas como Salomón Rondón a quien Messi le comenta lo sucedido, la situación no pasó a mayores.

Rodrigo De Paul se emociona con despedida de Messi y le dedica tierno mensaje: "Te voy a disfrutar como el primero"

lr.pe

Lionel Messi deja emotivo mensaje tras victoria de Argentina

Vía redes sociales, Messi dejó un emotivo mensaje para la hinchada albiceleste. "Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!", se lee en la publicación.

Mensaje de Messi. Foto: captura IG

Mensaje de Messi. Foto: captura IG

Tabla de posiciones de las eliminatorias 2026

Con la victoria de Argentina frente a Venezuela, la albiceleste se pone primera, mientras que los venezolanos en el puesto siete con 18 puntos.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
