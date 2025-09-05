Lionel Messi fue a buscar a Tomás Rincón y casi se van a las manos: filtran revelador video del argentino que no se vio por TV
Se difundió un video en el que se aprecia al capitán de la selección argentina increpando a un jugador de la Vinotinto por una jugada ocurrida durante el desarrollo del partido.
- Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"
- ¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana
Argentina derrotó a Venezuela con un sólido 3-0, mostrando una clara superioridad. Esta fecha generaba gran expectativa, ya que Lionel Messi había declarado previamente que serían sus últimas Eliminatorias y que deseaba cerrar este ciclo jugando ante su gente. Sin embargo, más allá del resultado, lo que llamó la atención ocurrió durante el entretiempo.
En redes sociales se difundió un video en el que se observa a Messi esperando a Tomás Rincón cuando ambos equipos se dirigían a los vestuarios. El capitán argentino lo encaró y, de inmediato, compañeros de ambas selecciones intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.
PUEDES VER: Lionel Messi deja en shock a todos al poner en duda su participación en el Mundial 2026: “No tengo una decisión”
¿Qué pasó entre Lionel Messi y Tomás Rincón?
Según distintos medios, el astro argentino habría increpado al jugador de la Vinotinto por una acción ocurrida durante el partido. Por ello, Messi lo esperó en los túneles, aunque gracias a la rápida intervención de otros futbolistas como Salomón Rondón a quien Messi le comenta lo sucedido, la situación no pasó a mayores.
PUEDES VER: Rodrigo De Paul se emociona con despedida de Messi y le dedica tierno mensaje: "Te voy a disfrutar como el primero"
Lionel Messi deja emotivo mensaje tras victoria de Argentina
Vía redes sociales, Messi dejó un emotivo mensaje para la hinchada albiceleste. "Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!", se lee en la publicación.
Mensaje de Messi. Foto: captura IG
Tabla de posiciones de las eliminatorias 2026
Con la victoria de Argentina frente a Venezuela, la albiceleste se pone primera, mientras que los venezolanos en el puesto siete con 18 puntos.
|Puesto
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DF
|Puntos
|1
|Argentina
|17
|12
|2
|3
|22
|38
|2
|Brasil
|17
|8
|4
|5
|6
|28
|3
|Uruguay
|17
|7
|6
|4
|10
|27
|4
|Ecuador
|17
|7
|8
|2
|8
|26
|5
|Colombia
|17
|6
|7
|4
|7
|25
|6
|Paraguay
|17
|6
|7
|4
|3
|25
|7
|Venezuela
|17
|4
|6
|7
|-7
|18
|8
|Bolivia
|17
|5
|2
|10
|-19
|17
|9
|Perú
|17
|2
|6
|9
|-14
|12
|10
|Chile
|17
|2
|4
|11
|-16
|10