Deportes

¿Cuándo juega Venezuela vs Colombia por el repechaje en la última fecha de las eliminatorias 2026?

Tras la dura derrota 3-0 ante Argentina, la Vinotinto se juega la vida en su último partido como local. Si no gana, puede decirle adiós a su sueño de clasificar al Mundial.

Venezuela solo necesita ganarle a Colombia para quedarse con el repechaje. Foto: composición de LR/FVF/Conmebol
Venezuela solo necesita ganarle a Colombia para quedarse con el repechaje. Foto: composición de LR/FVF/Conmebol

A la selección venezolana le queda una última bala para alcanzar el repechaje al Mundial 2026. Tras perder por 3-0 contra Argentina, la Vinotinto cerrará su participación en estas eliminatorias sudamericanas contra Colombia, como local, el próximo martes 9 de septiembre, en partido correspondiente a la jornada 18.

El duelo es de vida o muerte para el equipo dirigido por Fernando Batista. De ganar, alcanzarán el repechaje pase lo que pase en otros partidos. Sin embargo, de perder o empatar, corre riesgo de ser desplazado por Bolivia en el séptimo lugar de la tabla de posiciones y quedarse con las manos vacías.

¿Cuándo juega Venezuela vs Colombia?

El partido entre la Vinotinto y los cafeteros se jugará este martes 9 de septiembre, en simultáneo con los otros cuatro juegos de la jornada. El Estadio Monumental de Maturín albergará este compromiso.

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia?

En territorio venezolano, el juego arrancará a las 7.30 p. m. Para el país cafetero, se podrá seguir a partir de las 6.30 p. m. (misma hora en Perú).

¿Dónde ver Venezuela vs Colombia?

La transmisión por TV de este cotejo estará a cargo del canal Televen en Venezuela. En Colombia, irá por la señal de Caracol TV y RCN, mientras que para Perú se podrá seguir desde las pantallas de GOLPERU.

