En la Copa Libertadores 2005, Alianza Lima sufrió una de sus derrotas más amargas en el certamen al caer 3-2 contra el club argentino Banfield por la fase de grupos. Dicho encuentro estuvo marcado por la polémica actuación del brasileño Edílson Pereira de Carvalho, árbitro del partido, quien tomó decisiones cuestionables que terminaron por perjudicar al conjunto peruano.

En su momento, el propio Pereira confesó haber actuado con alevosía en contra de los blanquiazules para favorecer a una mafia de apostadores y hace poco ratificó su culpabilidad. En el documental 'Mafia del silbato', que acaba de estrenarse por la cadena Globo, el exréferi reveló que dicho cotejo fue el primero de varios que ayudó a manipular.

¿Cómo perjudicó Edílson Pereira a Alianza Lima?

Según se menciona en el primer capítulo de la serie, el exárbitro recibió 10.000 reales (más de 4.000 dólares de la época) por amañar el juego de los íntimos. "En la Libertadores, le ofrecieron 15.000 reales por el partido Santo André vs. Palmeiras, en el que el resultado pactado no se dio. También ganó 10.000 reales por beneficiar a Banfield contra Alianza Lima, el primer partido en el que participó en el esquema", revelaron.

"Si el partido en Argentina hubiera sido anulado, Banfield habría quedado con ocho puntos en su grupo, pudiendo aún ser alcanzado por Alianza, que no se clasificó a los octavos de final", agrega el documental acerca de las consecuencias que tuvo para el elenco peruano la derrota.

Según le manifestó el entonces presidente blanquiazul Alfonso de Souza Ferreira al diario Folha de Sao Paulo, Pereira influyó en el resultado al no darse cuenta del primer gol del Taladro, que llegó a partir de una falta mal señalada, mientras el árbitro estaba distraído hablando y advirtiendo a los jugadores aliancistas.

Si Alianza Lima no perdía ese partido contra Banfield, aún hubiera tenido chances matemáticas de clasificar a octavos de final. Foto: EFE

Además, consideró que el colegiado no dio el tiempo de compensación correspondiente al final del partido pese a los numerosos cambios que se habían realizado. Por ello, el histórico dirigente anunció que tomaría acciones legales en contra del brasileño.

"Vamos a solicitar que nos envíen copia del interrogatorio al que fue sometido el árbitro para tenerlo como prueba. Comprobado que él actuó contra la ley, reclamaremos nuestros derechos y le cobraremos al árbitro por los perjuicios", declaró aquella vez.

¿Qué pasó con Edílson Pereira?

Globo refiere que, si bien en un primer momento "la FIFA no quiso involucrarse en el asunto y dejó la responsabilidad a las entidades locales", a los pocos días Edílson Pereira terminó siendo suspendido por el organismo en septiembre del 2025, cuando ya había admitido su culpabilidad en una serie de partidos manipulados por la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Brasileirao y el Campeonato Paulista.

Al final, Pereira fue suspendido por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), la Conmebol e inhabilitado de por vida por el Tribunal de Justicia Deportiva de Sao Paulo. Todos los partidos que dirigió por la Primera División fueron anulados y se ordenó su repetición, medida que terminó favoreciendo al Corinthians, que fue campeón ese año (2005) por delante del Inter de Porto Alegre.