HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

Reimond Manco destacó que Jean Ferrari debería traer a ese DT porque en Perú encontró su lugar en el mundo.

Reimond Manco descarto a Gorosito y Bustos para la selección peruana. Foto: composición LR/captura Línea de 5/difusión
Reimond Manco descarto a Gorosito y Bustos para la selección peruana. Foto: composición LR/captura Línea de 5/difusión

Luego de la dura goleada que sufrió Perú frente a Uruguay por las Eliminatorias 2025, mucho se ha hablado sobre el recambio generacional. Además, se ha puesto en duda la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana, situación que se intensificó cuando Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), adelantó que no se tomará una decisión hasta que finalice el proceso.

Tras esto, durante la transmisión del programa 'Línea 5', el exfutbolista Reimond Manco se animó a proponer un posible nombre que le gustaría ver al frente de la Bicolor. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que descartó a Néstor Gorosito, actual DT de Alianza Lima, y a Fabián Bustos, extécnico de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: ‘Conejo’ Rebosio lapida a Pedro Gallese tras el Perú vs Uruguay: "Estuvo como si no pasara nada"

lr.pe

Reimond Manco y el DT de lujo que quiere para Perú

Durante la conversación, Manco le sugirió a Ferrari que busque el regreso de Ricardo Gareca.

"¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer, no me gusta ninguno para la selección. Siento que hay entrenadores que encuentran su lugar en el mundo; yo creo que si Jean (Ferrari) es una persona inteligente, como sé que lo es, y quiere entrar con bombos y platillos, iría a buscarlo a Gareca y tratar de presentarle un proyecto que lo convenza de volver. Gareca encontró su lugar en el mundo con la selección, y la selección encontró su lugar en el mundo con Gareca", explicó Manco.

PUEDES VER: Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

lr.pe

¿Cuántos encuentros ha dirigido Óscar Ibáñez con la selección peruana?

Óscar Ibáñez, quien asumió como técnico interino de la selección peruana tras la salida de Jorge Fossati, ha estado al mando en 5 partidos oficiales y llegará a 6 cuando Perú se mida ante Paraguay este martes 9 en la última jornada de las Eliminatorias.

Notas relacionadas
Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

LEER MÁS
Reimond Manco recuerda su época dorada y lanza 'dardo' a André Carrillo: "Hasta los 23 años fui mejor"

Reimond Manco recuerda su época dorada y lanza 'dardo' a André Carrillo: "Hasta los 23 años fui mejor"

LEER MÁS
Reimond Manco desata un polémico debate al compararse con Christian Cueva: “Yo fui mejor”

Reimond Manco desata un polémico debate al compararse con Christian Cueva: “Yo fui mejor”

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

LEER MÁS
Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS
Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

Martín Liberman prevé ventaja de Alianza Lima sobre U. de Chile tras fallo de Conmebol: "El equipo rival tiene..."

LEER MÁS
Ver Brasil vs Italia por la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025: empieza el tercer set

Ver Brasil vs Italia por la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025: empieza el tercer set

LEER MÁS
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Deportes

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Argentina vs Venezuela: día, hora y canal de partido por Eliminatorias en el Monumental

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota