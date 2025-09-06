Luego de la dura goleada que sufrió Perú frente a Uruguay por las Eliminatorias 2025, mucho se ha hablado sobre el recambio generacional. Además, se ha puesto en duda la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana, situación que se intensificó cuando Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), adelantó que no se tomará una decisión hasta que finalice el proceso.

Tras esto, durante la transmisión del programa 'Línea 5', el exfutbolista Reimond Manco se animó a proponer un posible nombre que le gustaría ver al frente de la Bicolor. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que descartó a Néstor Gorosito, actual DT de Alianza Lima, y a Fabián Bustos, extécnico de Universitario de Deportes.

Reimond Manco y el DT de lujo que quiere para Perú

Durante la conversación, Manco le sugirió a Ferrari que busque el regreso de Ricardo Gareca.

"¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer, no me gusta ninguno para la selección. Siento que hay entrenadores que encuentran su lugar en el mundo; yo creo que si Jean (Ferrari) es una persona inteligente, como sé que lo es, y quiere entrar con bombos y platillos, iría a buscarlo a Gareca y tratar de presentarle un proyecto que lo convenza de volver. Gareca encontró su lugar en el mundo con la selección, y la selección encontró su lugar en el mundo con Gareca", explicó Manco.

¿Cuántos encuentros ha dirigido Óscar Ibáñez con la selección peruana?

Óscar Ibáñez, quien asumió como técnico interino de la selección peruana tras la salida de Jorge Fossati, ha estado al mando en 5 partidos oficiales y llegará a 6 cuando Perú se mida ante Paraguay este martes 9 en la última jornada de las Eliminatorias.