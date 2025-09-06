Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”
Reimond Manco destacó que Jean Ferrari debería traer a ese DT porque en Perú encontró su lugar en el mundo.
- Perú vs Uruguay HOY EN VIVO: alineaciones, hora y canal de TV para ver partido de las Eliminatorias 2026
- Argentina vs Venezuela HOY EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las Eliminatorias 2026?
Luego de la dura goleada que sufrió Perú frente a Uruguay por las Eliminatorias 2025, mucho se ha hablado sobre el recambio generacional. Además, se ha puesto en duda la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana, situación que se intensificó cuando Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), adelantó que no se tomará una decisión hasta que finalice el proceso.
Tras esto, durante la transmisión del programa 'Línea 5', el exfutbolista Reimond Manco se animó a proponer un posible nombre que le gustaría ver al frente de la Bicolor. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que descartó a Néstor Gorosito, actual DT de Alianza Lima, y a Fabián Bustos, extécnico de Universitario de Deportes.
PUEDES VER: ‘Conejo’ Rebosio lapida a Pedro Gallese tras el Perú vs Uruguay: "Estuvo como si no pasara nada"
Reimond Manco y el DT de lujo que quiere para Perú
Durante la conversación, Manco le sugirió a Ferrari que busque el regreso de Ricardo Gareca.
"¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer, no me gusta ninguno para la selección. Siento que hay entrenadores que encuentran su lugar en el mundo; yo creo que si Jean (Ferrari) es una persona inteligente, como sé que lo es, y quiere entrar con bombos y platillos, iría a buscarlo a Gareca y tratar de presentarle un proyecto que lo convenza de volver. Gareca encontró su lugar en el mundo con la selección, y la selección encontró su lugar en el mundo con Gareca", explicó Manco.
PUEDES VER: Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"
¿Cuántos encuentros ha dirigido Óscar Ibáñez con la selección peruana?
Óscar Ibáñez, quien asumió como técnico interino de la selección peruana tras la salida de Jorge Fossati, ha estado al mando en 5 partidos oficiales y llegará a 6 cuando Perú se mida ante Paraguay este martes 9 en la última jornada de las Eliminatorias.