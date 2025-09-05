HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Deportes

Jean Ferrari pone en duda continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana y advierte: “No puedo adelantar nada”

Tras el partido entre Perú y Uruguay, el director general de la FPF señaló que no se tomará ninguna decisión hasta que culmine el proceso.

Jean Ferrari se refirió a la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana. Foto: composición LR/ captura Movistar Deportes/difusión
Jean Ferrari se refirió a la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana. Foto: composición LR/ captura Movistar Deportes/difusión

El pasado jueves 4 de septiembre, la selección peruana cayó derrotada frente a la poderosa Uruguay por un contundente 3-0. El encuentro, dominado de principio a fin por los charrúas, generó duras críticas debido al bajo rendimiento de la Bicolor, que mostró una clara falta de idea de juego. Con este resultado, el equipo de Marcelo Bielsa sepultó las últimas esperanzas de Perú de mantenerse en carrera rumbo al Mundial 2026.

Tras el partido, el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se pronunció al respecto y señaló que se realizará un análisis sobre lo ocurrido. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la selección, aclarando que no podía adelantar nada hasta que culmine el proceso, lo que dejó incertidumbre en torno al futuro de la Bicolor.

PUEDES VER: Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

lr.pe

Jean Ferrari pone en duda la continuidad de Óscar Ibáñez con la selección peruana.

Al ser consultado sobre el comando técnico, el exadministrador de Universitario de Deportes manifestó:

"No puedo adelantar nada. Debemos esperar a que culmine el proceso el día martes. Ha sido un mal partido, pero los detalles se evaluarán internamente. Hay una secretaría técnica y un equipo de trabajo que recién se ha incorporado a la FPF y que tendrá un rol clave en la reestructuración".

PUEDES VER: ¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

lr.pe

¿Cuántos partidos va dirigiendo Óscar Ibáñez a Perú?

Óscar Ibáñez, desde que asumió como técnico interino de la selección peruana tras la salida de Jorge Fossati, ha dirigido un total de 5 partidos oficiales, y sumará 6 cuando Perú enfrente a Paraguay este martes 9 en la última fecha de las Eliminatorias.

Notas relacionadas
Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

LEER MÁS
Jorge Zúñiga sobre declaraciones de Jean Ferrari por cruce de Hernán Barcos y Álex Valera: "Actitud indebida"

Jorge Zúñiga sobre declaraciones de Jean Ferrari por cruce de Hernán Barcos y Álex Valera: "Actitud indebida"

LEER MÁS
Eddie Fleischman minimiza a Jean Ferrari en la FPF y propone a Ricardo Gareca para reemplazarlo: "Que sea el líder"

Eddie Fleischman minimiza a Jean Ferrari en la FPF y propone a Ricardo Gareca para reemplazarlo: "Que sea el líder"

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

LEER MÁS
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

LEER MÁS
Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

LEER MÁS
Así fue la silenciosa llegada de jugadores de Perú al país tras caer goleados ante Uruguay y quedar eliminados del Mundial 2026

Así fue la silenciosa llegada de jugadores de Perú al país tras caer goleados ante Uruguay y quedar eliminados del Mundial 2026

LEER MÁS
Diego Penny 'parcha' en vivo a su compañero por aplaudir tras eliminación de la selección peruana: "Pareces chibolo"

Diego Penny 'parcha' en vivo a su compañero por aplaudir tras eliminación de la selección peruana: "Pareces chibolo"

LEER MÁS
Prensa chilena le deja su 'chiquita' a Gorosito tras clasificación de la U de Chile: "Alianza Lima no tiene ni 'pito' en esta discusión"

Prensa chilena le deja su 'chiquita' a Gorosito tras clasificación de la U de Chile: "Alianza Lima no tiene ni 'pito' en esta discusión"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú hoy viernes 5 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Giorgio Armani: el icónico diseñador y rey de la moda italiana

Deportes

Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

¡Paraguay de fiesta! Declaran feriado nacional tras histórica clasificación de su selección al Mundial 2026

Eddie Fleischman destacó a Pedro Gallese en Perú pese a goleada de Uruguay y despotricó contra la FPF: "Inmoral e incompetente"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Benji Espinoza sobre Martín Vizcarra: "Yo creo que lo van a condenar"

Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Vas a llorar sangre (...) tus hijos van a pagar”

Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota