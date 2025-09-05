El pasado jueves 4 de septiembre, la selección peruana cayó derrotada frente a la poderosa Uruguay por un contundente 3-0. El encuentro, dominado de principio a fin por los charrúas, generó duras críticas debido al bajo rendimiento de la Bicolor, que mostró una clara falta de idea de juego. Con este resultado, el equipo de Marcelo Bielsa sepultó las últimas esperanzas de Perú de mantenerse en carrera rumbo al Mundial 2026.

Tras el partido, el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se pronunció al respecto y señaló que se realizará un análisis sobre lo ocurrido. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre la continuidad de Óscar Ibáñez al mando de la selección, aclarando que no podía adelantar nada hasta que culmine el proceso, lo que dejó incertidumbre en torno al futuro de la Bicolor.

Jean Ferrari pone en duda la continuidad de Óscar Ibáñez con la selección peruana.

Al ser consultado sobre el comando técnico, el exadministrador de Universitario de Deportes manifestó:

"No puedo adelantar nada. Debemos esperar a que culmine el proceso el día martes. Ha sido un mal partido, pero los detalles se evaluarán internamente. Hay una secretaría técnica y un equipo de trabajo que recién se ha incorporado a la FPF y que tendrá un rol clave en la reestructuración".

¿Cuántos partidos va dirigiendo Óscar Ibáñez a Perú?

Óscar Ibáñez, desde que asumió como técnico interino de la selección peruana tras la salida de Jorge Fossati, ha dirigido un total de 5 partidos oficiales, y sumará 6 cuando Perú enfrente a Paraguay este martes 9 en la última fecha de las Eliminatorias.