'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Betssy Chávez llevará proceso en libertad     
Prensa internacional lapida a la selección peruana por humillante eliminación: "El récord que avergüenza a Sudamérica"

Perú se fue por la puerta de atrás en las Eliminatorias 2026. El equipo de Óscar Ibáñez fue duramente criticado por su pésima participación en el torneo clasificatorio al Mundial 2026.

Perú en el ojo del continente por los malos resultados en la Eliminatoria 2026. Foto: ESPN
La selección peruana sufrió una humillante goleada ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2025. De este modo, el equipo nacional se despidió del sueño mundialista y se convirtió en portada en diferentes diarios internacionales por un oscuro récord. Los dirigidos por Óscar Ibáñez tendrán que superar a Paraguay por la dignidad. Además, el once titular tendrá varios cambios en el Nacional de Lima.

La prensa internacional no tuvo piedad con Perú por el histórico papelón que realizó en Uruguay y en el transcurso de las Eliminatorias 2026. Tres entrenadores y la falta de gol firmaron el final de una triste historia que al parecer tiene para rato.

lr.pe

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la eliminación de la selección peruana?

Uruguay acabó con la ilusión peruana con una contundente goleada y los medios de comunicación lapidaron a Perú. 'Diario Olé', que rescató la mejoría que tuvo el equipo de Bielsa frente al conjunto peruano. “Dueño absoluto del trámite... con intensidad, presión alta y una voracidad que asfixió a Perú”, fue lo que comentó el medio.

A ello se suma, los duros comentario del Clarín: “Uruguay necesitó un gol más para no sufrir aprietos ante la débil formación peruana, ya fuera del Mundial", redactó el diario argentino.

El Diario AS de Chile no escatimó en críticas al desempeño de la Selección Peruana, que quedó fuera de las Eliminatorias Sudamericanas. En su análisis, destacó un aspecto poco favorable: "Perú no logró anotar ningún gol como visitante, convirtiéndose en uno de los equipos con menor efectividad en la fase de clasificación, al igual que Chile. “El récord que avergüenza a Sudamérica”, firmó el popular periódico.

Ibai también consuela a Chile, Venezuela y Bolivia tras su eliminación del Mundial 2026

"Oye no me lo puede creer. Las cuatro selecciones que están en las semifinales del 'Mundial de desayunos', las cuatro han perdido. Pero no es que hayan perdido (así nada más), sino que las cuatro han perdido 3-0. ¿Cuántas probabilidades había de que las cuatro pierdan 3-0? (...) El Mundial verdadero es el de desayunos", señaló Ibai.

