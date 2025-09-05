‘Conejo’ Rebosio lapida a Pedro Gallese tras el Perú vs Uruguay: "Estuvo como si no pasara nada"

Mucho se ha comentado sobre la derrota de Perú frente a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, en un encuentro que terminó 3-0 a favor de los charrúas, quienes aseguraron su pase al Mundial 2026 y sepultaron las esperanzas de la Bicolor. Varias personas vinculadas al mundo del fútbol criticaron el bajo rendimiento de los dirigidos por Óscar Ibáñez, ya que de principio a fin los celestes dominaron el partido, dejando en evidencia que la selección peruana careció de ideas de juego.

Uno de los que salió a hablar fue Miguel 'Conejo' Rebosio, quien dio su opinión sobre el desarrollo del encuentro en el programa 'Estudio Fútbol'. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que apuntó contra un pilar del equipo. Rebosio arremetió contra Pedro Gallese y destacó que estuvo apagado durante todo el partido.

‘Conejo’ Rebosio y su dura crítica contra Pedro Gallese tras la derrota frente a Uruguay

"Sin ánimos de j*der, pero vi a un equipo desconectado de lo que normalmente podrían haber hecho, no se vio. Me parece raro lo de Gallese, porque lo pongo una y mil veces, pero lo vi. Hasta él mismo pute** a su defensa en otros partidos, esté Zambrano o esté quien esté, pero ante Uruguay estuvo como si no hubiera pasado nada, me extraña mucho", explicó Rebosio en un primer momento.

"No sé qué le habrá pasado, no estoy ahí, pero igual uno se da cuenta desde fuera de las actitudes de cada futbolista, porque uno sabe qué es lo que es, cómo rinde, y todo lo demás. Con Uruguay, a mí, especialmente, a Gallese no lo vi igual, algo hubo", agregó.

¿Cuál fue el rendimiento de Pedro Gallese frente a Uruguay?

Pedro Gallese obtuvo una puntuación de 5.6 por parte de 365 Score, siendo una de las más bajas del plantel junto con Christofer Gonzáles quien tuvo 5.3. Cabe señalar que, durante el desarrollo del partido, el portero cometió un error garrafal que casi termina en gol de los locales.