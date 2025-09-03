Reimond Manco desata un polémico debate al compararse con Christian Cueva: “Yo fui mejor”

Reimond Manco volvió a captar la atención mediática tras asistir en calidad de invitado en una entrevista para el programa 'Habla chino'. El exjotita se mostró sincero al ser consultado sobre las comparaciones con otros exfutbolistas que alguna vez defendieron la camiseta de la selección peruana. Sin embargo, cuando el conductor de televisión Aldo Miyashiro mencionó el nombre de Christian Cueva, la respuesta de Manco sorprendió a más de una persona al considerarse mejor en su momento.

La comparación que hizo Reimond Manco se hizo sobre Christian Cueva

Tras opinar sobre futbolistas como Paolo Maldonado, Roberto ‘Chorri’ Palacios, Jairo Concha, Roberto Martínez, Edison Flores, Jefferson Farfán y André Carrillo, el exmediocampista compartió su punto de vista sobre quién tuvo mejor carrera y talento. Sin embargo, cuando mencionaron el nombre de Christian Cueva, no dudó en hacer una expresión particular, lo que intensificó el debate sobre quién de los dos alcanzó un mejor nivel en su mejor momento, teniendo en cuenta que ambos compartían la misma posición en el campo de juego.

''¿En su prime? Con toda la humildad del mundo y cada uno en su prime, creo que yo fui mejor. Evidentemente, Christian Cueva tuvo mejor carrera, sobre todo en la selección, marcó un antes y un después; y es de los mejores '10' de la selección de los últimos tiempos'', explicó con franqueza.

El arrepentimiento de Reimond Manco de no poder sacar máximo potencial

Al continuar con la comparación con el 'Aladino', el popular 'Rei' confesó que, pese a las oportunidades que tuvo en clubes importantes del extranjero y en la selección, las malas decisiones fuera de la cancha, la falta de disciplina y la presión de la fama a una edad temprana le impidieron construir una carrera que pudo ser mucho más exitosa.

¿Cada uno en su 'prime'? Es feo hablar de uno, pero yo veo los videos, yo jugaba y no logro entender cómo pude desperdiciar tanto talento'', reflexionó.

Reimond Manco, considerado en sus inicios como una de las mayores promesas del fútbol peruano, ha reconocido en varias ocasiones que se arrepiente de no haber aprovechado al máximo su talento y potencial. Hoy, con mayor madurez, asume con autocrítica que no logró cumplir con las expectativas que él mismo y el país tenían sobre su futuro deportivo.