HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     
Deportes

Reimond Manco impacta al revelar la posible razón por la que Piero Quispe ficha por el Sydney FC: "Te lo digo como exfutbolista"

La salida de Piero Quispe de Pumas UNAM al Sydney FC sigue generando controversia en el fútbol. Diversas personalidades del fútbol analizan los motivos detrás de su decisión de cambiar de liga.

Reimond Manco habló acerca del fichaje de Piero Quispe a Sydney FC. Foto: composición LR/captura de A la Cama con el Rei/Piero Quispe
Reimond Manco habló acerca del fichaje de Piero Quispe a Sydney FC. Foto: composición LR/captura de A la Cama con el Rei/Piero Quispe

La futura salida de Piero Quispe de Pumas UNAM sigue dando que hablar, pues diversos personajes relacionados al mundo del fútbol vienen opinando al respecto. Algunos cuestionan su decisión, mientras que otros señalan las razones por las que eligió irse al Sydney FC de la liga de Australia. El cuadro auriazul estaría buscando liberar un cupo de extranjero para sumar a un delantero, motivo por el cual se habría concretado su salida del equipo mexicano.

Tras estos acontecimientos, el exfutbolista Reimond Manco, durante la transmisión de su programa 'A la Cama con el Rei', abordó este tema. Manco habló desde su experiencia como jugador y reveló que existieron ofertas de tres continentes; sin embargo, la decisión de Quispe habría pasado por un tema económico.

PUEDES VER: Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”

lr.pe

Reimond Manco revela la posible razón tras decisión de Piero Quispe en fichar por Sydney FC

Cuando se tocó el tema, el ex 'Jotita' recalcó que es muy probable que la propuesta que recibió de Sydney FC fuera para asegurar su futuro económico.

"Tengo entendido que tuvo ofertas de Grecia, Brasil y Argentina, pero se decidió ir a la Liga de Australia. Yo supongo, te lo digo como exfutbolista, que la decisión ha pasado por un tema económico. Es difícil, pero asegurar tu vida en un año es complicado de rechazar", explicó 'Rei'.

PUEDES VER: Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

lr.pe

¿Qué otras personalidades del fútbol han hablado sobre este fichaje?

Cuando se conoció la noticia de que Quispe dejaría Pumas para unirse al Sydney FC, varias personalidades del fútbol opinaron. Entre los más destacados estuvo el exjugador de Universitario de Deportes, Carlos Galván, quien arremetió duramente contra el futbolista. Sin embargo, periodistas como Diego Rebagliati y Pedro García también dieron puntos de vista interesantes. Este tema seguirá generando debate, pues muchos consideran que la A-League es una liga de bajo nivel.

Notas relacionadas
Pedro García y su dura crítica tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC: "¿Qué jugador bueno juega en Australia?"

Pedro García y su dura crítica tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC: "¿Qué jugador bueno juega en Australia?"

LEER MÁS
Diego Rebaglaiti contundente sobre Piero Quispe tras inminente fichaje por Sydney FC de Australia: "Un sitio loquísimo para jugar"

Diego Rebaglaiti contundente sobre Piero Quispe tras inminente fichaje por Sydney FC de Australia: "Un sitio loquísimo para jugar"

LEER MÁS
Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”

Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”

Carlos Galván y su fuerte comentario tras posible fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: “No lo quería ni su mamá”

LEER MÁS
[Hinava] Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, 30 de agosto: transmisión de las carreras de caballos por INH, retirados e inscritos

[Hinava] Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, 30 de agosto: transmisión de las carreras de caballos por INH, retirados e inscritos

LEER MÁS
Pedro García y su dura crítica tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC: "¿Qué jugador bueno juega en Australia?"

Pedro García y su dura crítica tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC: "¿Qué jugador bueno juega en Australia?"

LEER MÁS
Diego Rebagliati contundente sobre Piero Quispe tras inminente fichaje por Sydney FC de Australia: "Un sitio loquísimo para jugar"

Diego Rebagliati contundente sobre Piero Quispe tras inminente fichaje por Sydney FC de Australia: "Un sitio loquísimo para jugar"

LEER MÁS
Real Madrid vs Mallorca vía DSports EN DIRECTO por LaLiga EA Sports: transmisión online del partido

Real Madrid vs Mallorca vía DSports EN DIRECTO por LaLiga EA Sports: transmisión online del partido

LEER MÁS
Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Deportes

Rivales del Real Madrid en la Champions League 2025-2026: cruces confirmados, horarios y canales de TV para ver la Fase Liga

Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota