Reimond Manco impacta al revelar la posible razón por la que Piero Quispe ficha por el Sydney FC: "Te lo digo como exfutbolista"
La salida de Piero Quispe de Pumas UNAM al Sydney FC sigue generando controversia en el fútbol. Diversas personalidades del fútbol analizan los motivos detrás de su decisión de cambiar de liga.
La futura salida de Piero Quispe de Pumas UNAM sigue dando que hablar, pues diversos personajes relacionados al mundo del fútbol vienen opinando al respecto. Algunos cuestionan su decisión, mientras que otros señalan las razones por las que eligió irse al Sydney FC de la liga de Australia. El cuadro auriazul estaría buscando liberar un cupo de extranjero para sumar a un delantero, motivo por el cual se habría concretado su salida del equipo mexicano.
Tras estos acontecimientos, el exfutbolista Reimond Manco, durante la transmisión de su programa 'A la Cama con el Rei', abordó este tema. Manco habló desde su experiencia como jugador y reveló que existieron ofertas de tres continentes; sin embargo, la decisión de Quispe habría pasado por un tema económico.
Reimond Manco revela la posible razón tras decisión de Piero Quispe en fichar por Sydney FC
Cuando se tocó el tema, el ex 'Jotita' recalcó que es muy probable que la propuesta que recibió de Sydney FC fuera para asegurar su futuro económico.
"Tengo entendido que tuvo ofertas de Grecia, Brasil y Argentina, pero se decidió ir a la Liga de Australia. Yo supongo, te lo digo como exfutbolista, que la decisión ha pasado por un tema económico. Es difícil, pero asegurar tu vida en un año es complicado de rechazar", explicó 'Rei'.
¿Qué otras personalidades del fútbol han hablado sobre este fichaje?
Cuando se conoció la noticia de que Quispe dejaría Pumas para unirse al Sydney FC, varias personalidades del fútbol opinaron. Entre los más destacados estuvo el exjugador de Universitario de Deportes, Carlos Galván, quien arremetió duramente contra el futbolista. Sin embargo, periodistas como Diego Rebagliati y Pedro García también dieron puntos de vista interesantes. Este tema seguirá generando debate, pues muchos consideran que la A-League es una liga de bajo nivel.