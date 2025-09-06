Gremio se sigue reforzando pensando en el Brasileirao y en los próximos torneos internacionales. El equipo de Erick Noriega rompió el mercado de pases al contratar a un excampeón de América. Sin duda, es una de las grandes apuestas en la plantilla por su experiencia en las grandes ligas de Europa y en la selección de Brasil e incluso disputó 2 Mundiales con la pentacampeona.

Erick Noriega puede respirar tranquilo, ya que no competirán por el mismo puesto. El DT de Gremio prefiere a Noriega de zaguero o en la zona de volantes de contención. En cambio, el reciente 'jale' es un extremo y va por la banda, aunque también puede ubicarse como segundo delantero.

¿Quién es el flamante fichaje del Gremio de Porto Alegre?

El delantero brasileño, de 37 años, ha tenido una destacada trayectoria en el fútbol internacional. Recientemente, formó parte del Fulham en la Premier League durante las últimas tres temporadas, aunque su carrera también incluye un breve paso por el Olympiacos. Además, disputó dos Copas del Mundo con Brasil, en 2014 y 2018, y se consagró campeón de la Copa América en 2019. Su mejor momento lo vivió en el Chelsea en la UCL y Europa League.

Paolo Guerrero revela que lo contactaron de Brasil tras debut de Erick Noriega

En diálogo con los medios de comunicación, el 'Depredador' indicó que varios amigos lo contactaron tras el empate de Gremio ante Flamengo. Además, el atacante de 41 años remarcó que Erick Noriega "no tiene techo".

"He recibido muchos mensajes de amigos que jugó muy bien, la gente de Gremio está agradecida porque ha llegado un gran jugador a su club (...) Erick tiene mucha personalidad y, sin duda, estos primeros partidos serán muy importantes para que gane mayor confianza. Yo sigo pensando que él no tiene techo; posee un increíble potencial", sostuvo para las cámaras de TV Perú Deportes.

¿Cuándo vuelve a jugar Gremio con Erick Noriega?

Luego del 1-1 ante Flamengo, Gremio chocará ante Mirassol por la fecha 23 del Brasileirao. Este encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este compromiso será el Arena do Gremio.