Erick Noriega viene acaparando las portadas de los periódicos luego de su brillante debut con la camiseta de Gremio de Porto Alegre. El exvolante de Alianza Lima fue titular en el conjunto de Tricolor y recibió una de las calificaciones más altas por la prensa brasileña. Su preponderante actuación no ha pasado desapercibida en suelo peruano y uno de los que se pronunció fue Franco Navarro, actual director deportivo del equipo blanquiazul.

Navarro destacó el buen presente que atraviesa Noriega en tierras brasileñas. Además, expresó su orgullo por el desempeño del jugador de la selección peruana en el Estadio Maracaná.

Navarro elogió a Noriega tras su debut en Gremio de Porto Alegre

“Estamos felices por su desempeño, por su familia, es un chico que se merece lo que está logrando y mucho más. Es el inicio de una nueva etapa en su carrera y espero que le vaya muy bien”, declaró en diálogo con la prensa local.

Asimismo, destacó las características de Noriega, las cuales lo hacen un gran deportistas. “Erick es un jugador muy profesional y tiene calidad de sobra, se merece todo lo que le está pasando”, añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Gremio con Erick Noriega?

Luego del 1-1 ante Flamengo, Gremio chocará ante Mirassol por la fecha 23 del Brasileirao. Este encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este compromiso será el Arena do Gremio.