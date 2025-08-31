HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     
Deportes

DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

En conferencia de prensa, Mano Menezes detalló cómo el movimiento táctico de Erick Noriega en la cancha fue vital para darle un respiro a Gremio.

Mano Menezes elogió a Erick Noriega tras 1-1 de Gremio ante Flamengo. Foto: composición LR/difusión
Mano Menezes elogió a Erick Noriega tras 1-1 de Gremio ante Flamengo. Foto: composición LR/difusión

Erick Noriega es el boom en Brasil. Este domingo 31 de agosto, Gremio igualó 1-1 ante Flamengo en el Maracaná por una nueva jornada del Brasileirao. A pesar del discreto resultado, el volante peruano se llevó los reflectores. No solo brilló con una monumental salvada, sino que también dio un notable pase para provocar el gol del empate contra el Mengao. Una vez acabado el compromiso, su entrenador, Mano Menezes, explicó la importancia del 'Samurái' en los 90 minutos.

El experimentado estratega señaló que, durante un momento del compromiso, su equipo se quedó sin jugadores para el mediocampo. Sin embargo, la polivalencia de Noriega le permitió moverlo de posición y que pase a formar parte de la primera línea de volantes.

PUEDES VER: Como Piero Quispe a Australia: los peruanos que pasaron por las ligas más exóticas del extranjero

lr.pe

DT de Gremio resalta la importancia de Noriega en empate ante Flamengo

“Nos preocuparon mucho los cambios en el mediocampo, porque casi no teníamos jugadores para estar ahí, especialmente aquellos con más capacidad de marcaje. Tanto es así que tuve que traer a (Erick) Noriega de vuelta al mediocampo defensivo en la última parte, cuando Dodi no pudo terminar el partido. Pero creo que empezamos, ganamos uno o dos jugadores más”, comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, resaltó el rendimiento de todo el equipo para no darse por vencidos ante un rival de la envergadura de Flamengo. “Creo que eso es lo importante en este momento, empezar a crecer, empezar a tener un equipo que cree sinergia desde el mediocampo hacia adelante, para tener más calidad cuando los rivales propongan un mayor control y con un juego más hábil, para definir los partidos también en casa”, añadió.

PUEDES VER: ¡Reflejos de samurái! Erick Noriega y la gran patada debajo de la línea para salvar a Gremio ante Flamengo

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Gremio con Erick Noriega?

Luego del 1-1 ante Flamengo, Gremio chocará ante Mirassol por la fecha 23 del Brasileirao. Este encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este compromiso será el Arena do Gremio.

Notas relacionadas
Erick Noriega no se achicó en su debut por el Brasileirao y 'guapeó' a estrella de Flamengo: le gritó en el suelo

Erick Noriega no se achicó en su debut por el Brasileirao y 'guapeó' a estrella de Flamengo: le gritó en el suelo

LEER MÁS
¡La rompe como defensa y como '5'! El sensacional pase de Erick Noriega para provocar el penal del empate de Gremio ante Flamengo

¡La rompe como defensa y como '5'! El sensacional pase de Erick Noriega para provocar el penal del empate de Gremio ante Flamengo

LEER MÁS
¡Reflejos de samurái! Erick Noriega y la gran patada debajo de la línea para salvar a Gremio ante Flamengo

¡Reflejos de samurái! Erick Noriega y la gran patada debajo de la línea para salvar a Gremio ante Flamengo

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Noriega no se achicó en su debut por el Brasileirao y 'guapeó' a estrella de Flamengo: le gritó en el suelo

Erick Noriega no se achicó en su debut por el Brasileirao y 'guapeó' a estrella de Flamengo: le gritó en el suelo

LEER MÁS
[TVES] Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada HOY, 31 de agosto: ganadores, resumen y órdenes de llegada de las carreras por la R33 vía INH EN VIVO

[TVES] Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada HOY, 31 de agosto: ganadores, resumen y órdenes de llegada de las carreras por la R33 vía INH EN VIVO

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Como Piero Quispe a Australia: los peruanos que pasaron por las ligas más exóticas del extranjero

Como Piero Quispe a Australia: los peruanos que pasaron por las ligas más exóticas del extranjero

LEER MÁS
¡Reflejos de samurái! Erick Noriega y la gran patada debajo de la línea para salvar a Gremio ante Flamengo

¡Reflejos de samurái! Erick Noriega y la gran patada debajo de la línea para salvar a Gremio ante Flamengo

LEER MÁS
¡La rompe como defensa y como '5'! El sensacional pase de Erick Noriega para provocar el penal del empate de Gremio ante Flamengo

¡La rompe como defensa y como '5'! El sensacional pase de Erick Noriega para provocar el penal del empate de Gremio ante Flamengo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Deportes

Rivales del Real Madrid en la Champions League 2025-2026: cruces confirmados, horarios y canales de TV para ver la Fase Liga

Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota