Erick Noriega es el boom en Brasil. Este domingo 31 de agosto, Gremio igualó 1-1 ante Flamengo en el Maracaná por una nueva jornada del Brasileirao. A pesar del discreto resultado, el volante peruano se llevó los reflectores. No solo brilló con una monumental salvada, sino que también dio un notable pase para provocar el gol del empate contra el Mengao. Una vez acabado el compromiso, su entrenador, Mano Menezes, explicó la importancia del 'Samurái' en los 90 minutos.

El experimentado estratega señaló que, durante un momento del compromiso, su equipo se quedó sin jugadores para el mediocampo. Sin embargo, la polivalencia de Noriega le permitió moverlo de posición y que pase a formar parte de la primera línea de volantes.

DT de Gremio resalta la importancia de Noriega en empate ante Flamengo

“Nos preocuparon mucho los cambios en el mediocampo, porque casi no teníamos jugadores para estar ahí, especialmente aquellos con más capacidad de marcaje. Tanto es así que tuve que traer a (Erick) Noriega de vuelta al mediocampo defensivo en la última parte, cuando Dodi no pudo terminar el partido. Pero creo que empezamos, ganamos uno o dos jugadores más”, comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, resaltó el rendimiento de todo el equipo para no darse por vencidos ante un rival de la envergadura de Flamengo. “Creo que eso es lo importante en este momento, empezar a crecer, empezar a tener un equipo que cree sinergia desde el mediocampo hacia adelante, para tener más calidad cuando los rivales propongan un mayor control y con un juego más hábil, para definir los partidos también en casa”, añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Gremio con Erick Noriega?

Luego del 1-1 ante Flamengo, Gremio chocará ante Mirassol por la fecha 23 del Brasileirao. Este encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este compromiso será el Arena do Gremio.