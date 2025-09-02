Erick Noriega fue el gran protagonista de la jornada luego de su deslumbrante debut con la camiseta de Gremio de Porto Alegre: el exvolante de Alianza Lima anuló a los atacantes de Flamengo en el Maracaná y recibió diversos elogios de la prensa brasileña. Su actuación no fue ajena en suelo peruano, pues uno de los que estuvo atento a este compromiso fue el goleador Paolo Guerrero.

El veterano delantero, que tuvo un importante paso por el Brasileirao, reveló que desde dicho país lo contactaron para hablarle sobre el compromiso que disputó el 'Samurai'.

Paolo Guerrero revela que lo contactaron de Brasil tras debut de Erick Noriega

En diálogo con los medios de comunicación, el 'Depredador' indicó que varios amigos lo contactaron tras el empate de Gremio ante Flamengo. Además, el atacante de 41 años remarcó que Erick Noriega "no tiene techo".

"He recibido muchos mensajes de amigos que jugó muy bien, la gente de Gremio está agradecida porque ha llegado un gran jugador a su club (...) Erick tiene mucha personalidad y, sin duda, estos primeros partidos serán muy importantes para que gane mayor confianza. Yo sigo pensando que él no tiene techo; posee un increíble potencial", sostuvo para las cámaras de TV Perú Deportes.

Erick Noriega revela qué sintió tras debutar con Gremio

Al ser consultado sobre lo que sintió antes de afrontar su primer partido en territorio brasileño, Noriega afirmó que, a pesar de los nervios, se encuentra cumpliendo un sueño.

"La verdad es que fue un partido muy especial. Fue un sueño que estoy cumpliendo con mi familia. Esto recién empieza y quiero seguir mejorando. Ahora enfocado en la selección. Es el trabajo que vengo haciendo día a día. Gracias a Dios también estoy bien mental y físicamente", manifestó en diálogo con América Deportes.

"(...) Estaba bastante nervioso por la presión que tenía del partido y del momento, pero gracias a Dios todo salió bien", concluyó apenas aterrizó en Montevideo para sumarse a los trabajos de la selección peruana.

¿Erick Noriega será titular con la selección peruana?

De acuerdo al último reporte de Movistar Deportes, esta podría ser la alineación de Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de Eliminatorias. Entre las grandes novedades destacan la inclusión de Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Kenji Cabrera.