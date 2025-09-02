HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Deportes

Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

El histórico delantero de la selección peruana reveló que recibió varios mensajes desde territorio brasileño luego del destacado partido que jugó Erick Noriega en el Maracaná.

Paolo Guerrero y Erick Noriega jugaron juntos en Alianza Lima entre el 2024 y 2025. Foto: composición LR/TV Perú/Gremio
Paolo Guerrero y Erick Noriega jugaron juntos en Alianza Lima entre el 2024 y 2025. Foto: composición LR/TV Perú/Gremio

Erick Noriega fue el gran protagonista de la jornada luego de su deslumbrante debut con la camiseta de Gremio de Porto Alegre: el exvolante de Alianza Lima anuló a los atacantes de Flamengo en el Maracaná y recibió diversos elogios de la prensa brasileña. Su actuación no fue ajena en suelo peruano, pues uno de los que estuvo atento a este compromiso fue el goleador Paolo Guerrero.

El veterano delantero, que tuvo un importante paso por el Brasileirao, reveló que desde dicho país lo contactaron para hablarle sobre el compromiso que disputó el 'Samurai'.

PUEDES VER: DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: 'Tenía otras opciones, pero bueno'

lr.pe

Paolo Guerrero revela que lo contactaron de Brasil tras debut de Erick Noriega

En diálogo con los medios de comunicación, el 'Depredador' indicó que varios amigos lo contactaron tras el empate de Gremio ante Flamengo. Además, el atacante de 41 años remarcó que Erick Noriega "no tiene techo".

"He recibido muchos mensajes de amigos que jugó muy bien, la gente de Gremio está agradecida porque ha llegado un gran jugador a su club (...) Erick tiene mucha personalidad y, sin duda, estos primeros partidos serán muy importantes para que gane mayor confianza. Yo sigo pensando que él no tiene techo; posee un increíble potencial", sostuvo para las cámaras de TV Perú Deportes.

PUEDES VER: Gremio de Porto Alegre comparó a Erick Noriega con Oliver Atom de 'Supercampeones': '¡Lo salvó en la línea!'

lr.pe

Erick Noriega revela qué sintió tras debutar con Gremio

Al ser consultado sobre lo que sintió antes de afrontar su primer partido en territorio brasileño, Noriega afirmó que, a pesar de los nervios, se encuentra cumpliendo un sueño.

"La verdad es que fue un partido muy especial. Fue un sueño que estoy cumpliendo con mi familia. Esto recién empieza y quiero seguir mejorando. Ahora enfocado en la selección. Es el trabajo que vengo haciendo día a día. Gracias a Dios también estoy bien mental y físicamente", manifestó en diálogo con América Deportes.

"(...) Estaba bastante nervioso por la presión que tenía del partido y del momento, pero gracias a Dios todo salió bien", concluyó apenas aterrizó en Montevideo para sumarse a los trabajos de la selección peruana.

¿Erick Noriega será titular con la selección peruana?

De acuerdo al último reporte de Movistar Deportes, esta podría ser la alineación de Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de Eliminatorias. Entre las grandes novedades destacan la inclusión de Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Kenji Cabrera.

  • Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera.
Notas relacionadas
DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

LEER MÁS
Erick Noriega recibió el puntaje más alto tras debut con Gremio por medios deportivos: "Se desempeñó excepcionalmente"

Erick Noriega recibió el puntaje más alto tras debut con Gremio por medios deportivos: "Se desempeñó excepcionalmente"

LEER MÁS
Erick Noriega y la emotiva conversación que mantuvo con su esposa minutos antes de debutar con Gremio: "Estoy nervioso"

Erick Noriega y la emotiva conversación que mantuvo con su esposa minutos antes de debutar con Gremio: "Estoy nervioso"

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

Renzo Garcés y su sorpresivo mensaje en medio de acusaciones por insultar a árbitro en el clásico: "El señor aborrece los labios mentirosos"

LEER MÁS
Revelan comprometedor informe sobre Rodrigo Ureña tras el clásico: habría infringido el reglamento e insultado al árbitro

Revelan comprometedor informe sobre Rodrigo Ureña tras el clásico: habría infringido el reglamento e insultado al árbitro

LEER MÁS
Canal confirmado Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: "Será un dolor de cabeza"

Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: "Será un dolor de cabeza"

LEER MÁS
Con Yoshimar Yotún y otras novedades: el posible equipo titular de Perú ante Uruguay por eliminatorias

Con Yoshimar Yotún y otras novedades: el posible equipo titular de Perú ante Uruguay por eliminatorias

LEER MÁS
DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Deportes

Carlos Zambrano lanzó advertencia previo al partido de la selección peruana ante Uruguay: "Es nuestra única salvación"

Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

Perú vs Uruguay: últimas noticias del partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota