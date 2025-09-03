Uno de los recuerdos más tristes de Alianza Lima tuvo lugar en la Copa Libertadores 2010. En aquella ocasión, el equipo de Gustavo Costas mostró un gran nivel e ilusionó a sus hinchas; sin embargo, tuvo que despedirse en los octavos de final tras una polémica definición contra la Universidad de Chile. Luego de varios años, y a la espera de conocer si ambos clubes volverán a enfrentarse en Copa Sudamericana, el entrenador Gerardo Pelusso recordó este episodio.

El estratega uruguayo, que dirigía al conjunto sureño, realizó una serie de confesiones sobre lo acontecido hace 15 años en el Estadio Nacional de Santiago y mencionó que él no tuvo responsabilidad en la convalidación del gol que eliminó a los blanquiazules en el último minuto.

Gerardo Pelusso recuerda el polémico Alianza Lima vs U. de Chile del 2010

"Para mí es cosa del pasado. Al hincha de Alianza lo entiendo porque quería ganar. Ahí hubo otra cuestión, cuando nosotros terminamos clasificando, el presidente en ese momento le gustó para echarle la culpa a alguien. Yo no hice nada, solo me acerqué al juez de línea y le dije alguna cosita", manifestó en el programa Denganche.

En ese sentido, Pelusso brindó detalles de la escena en la que se le aprecia 'presionando' al árbitro para que validen el gol que clasificaba a la U. de Chile a cuartos de final de la Copa Libertadores.

"Pero son cosas del fútbol. Te digo la verdad: los jugadores estaban adelantados, pero no participaron de la jugada. Esa jugada se va a seguir discutiendo toda la vida. Esa pelota la desvió un defensa de Alianza y descolocó a Forsyth; entonces, los adelantados no participaron de la acción (...). Si lo entiendo al hincha, ¿cómo no lo voy a entender?; a Gustavo Costas, ¿cómo no lo voy a entender?, si después salieron corriendo al juez por toda la cancha", agregó.

¿Alianza Lima jugará ante la U. de Chile en Copa Sudamericana?

Alianza Lima logró su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 luego de imponerse en su serie contra la U. Católica de Ecuador. Los dirigidos por Néstor Gorosito conocerán en los próximos días si se verán las caras contra la U. de Chile o Independiente.

El duelo entre argentinos y chilenos fue cancelado debido a una serie de enfrentamientos entre los hinchas en las tribunas. En los últimos días, ambos clubes presentaron sus descargos y se encuentran a la espera del fallo de Conmebol para conocer al clasificado.