El último clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes estuvo marcado por varias polémicas. Al finalizar el compromiso se difundió el informe arbitral, en el cual se señala que los jugadores Rodrigo Ureña y Renzo Garcés lanzaron una serie de insultos hacia el árbitro Jordi Espinoza.

En medio de este panorama, el jugador de Alianza Lima compartió una cita bíblica en su cuenta de Instagram y señaló a las personas "mentirosas". Para sorpresa de muchos aficionados, horas más tarde, el árbitro Espinoza también realizó una publicación similar.

Árbitro Jordi Espinoza contesta tras publicación de Renzo Garcés

"El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 12:22. La verdad siempre será mejor que la mentira", fue el mensaje que subió el popular 'Charapa' en sus redes sociales.

Por su parte, el colegiado, de forma coincidente, utilizó una cita bíblica junto a una imagen del clásico. "El hipócrita con la boca daña a su prójimo; más los justos son librados con la sabiduría", se lee en el post.

Publicación del árbitro Jordi Espinoza. Foto: Instagram

Alianza Lima presentó descargos para la defensa de Renzo Garcés

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, respaldo al futbolista de 29 años e indicó que las acusaciones del informe arbitras carecen de fundamentos. En ese sentido, se dirigió al órgano administrativo de la Federación Peruana de Fútbol.

"La Comisión de Disciplina ya cuenta con los descargos de Alianza frente a una imputación infundada contra un profesional como Renzo Garcés, quien además integra con orgullo la selección nacional. Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo", publicó en Twitter.

"Solicitamos a los Órganos de Administración de Justicia de la FPF que actúen con imparcialidad, equidad y amplios fundamentos técnicos en todos los casos que se analicen. En Alianza Lima defenderemos siempre los intereses de la institución y los de nuestro equipo", concluyó