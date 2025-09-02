El pasado lunes 1 de septiembre, salió a la luz el informe del árbitro Jordi Espinoza, en el que detalla ciertos incidentes ocurridos durante el encuentro entre Universitario y Alianza Lima, disputado una semana antes en el estadio Monumental como parte del Torneo Clausura. En el documento, Espinoza acusa a los futbolistas Renzo Garcés y Rodrigo Ureña de haberlo insultado durante el partido. De confirmarse estos hechos, ambos podrían enfrentar duras sanciones disciplinarias. Este martes 2, Franco Navarro Jr., gerente deportivo del club íntimo, informó que ya presentaron los descargos respectivos en defensa del defensor nacional.

El directivo de Alianza Lima mostró firme su respaldo a Renzo Garcés y aseguró que el defensor es un futbolista con unos valores intachables.

Alianza Lima informó que presentó descargos en defensa de Renzo Garcés

"La Comisión de Disciplina ya cuenta con los descargos de Alianza frente a una imputación infundada contra un profesional como Renzo Garcés, quien además integra con orgullo la selección nacional. Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo", publicó Franco Navarro Jr. en su cuenta oficial de X.

Para Franco Navarro Mandayo, la acusación carece de fundamentos e hizo un llamado al órgano correctivo de la Federación para que actúen con objetividad.

"Solicitamos a los Órganos de Administración de Justicia de la FPF que actúen con imparcialidad, equidad y amplios fundamentos técnicos en todos los casos que se analicen. En Alianza Lima defenderemos siempre los intereses de la institución y los de nuestro equipo", finalizó.