El último lunes 1 de septiembre, se conoció el informe arbitral de Jordi Espinoza sobre algunos hechos ocurridos en el Universitario vs Alianza Lima disputado hace una semana en el Monumental por el Torneo Clausura 2025. En el escrito, el juez señala a dos jugadores de haberlo insultado durante el cotejo: Renzo Garcés y Rodrigo Ureña. Ambos jugadores podrían recibir severas sanciones si se comprueba lo descrito por el réferi.

Tras ello, el defensor de Alianza Lima publicó un sorpresivo mensaje a través de una storie en Instagram. El popular 'Charapa' citó un mensaje bíblico apuntando contras las personas "mentirosas".

¿Qué dijo Renzo Garcés tras ser acusado de insultar al árbitro en el Universitario vs Alianza Lima?

"El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 12:22", se lee en la primera parte del mensaje. Luego, añadió: "La verdad siempre será mejor que la mentira".

La storie estuvo acompañada de una fotografía de él con el uniforme de la selección peruana. Renzo Garcés ahora trabaja con la Bicolor para lo que será las últimas dos fechas de las Eliminatorias 2026. El equipo de todos ya se encuentra en Uruguay, su rival de turno em este reinicio de las clasificatorias.