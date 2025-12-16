HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Perú HOY, 16 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Último temblor en Perú hoy martes 16 de diciembre, vía IGP.
Último temblor en Perú hoy martes 16 de diciembre, vía IGP. | Foto: Composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

Temblor de HOY, martes 16 de diciembre, en Perú: últimas noticias EN VIVO

00:07
16/12/2025

Último sismo en Perú: Ucayali registró movimiento telúrico

A las 23:58 p.m. de este lunes 15 de diciembre, Ucayali registró un sismo de magnitud 4,3. El epicentro se dio a 38 km al sur de Pucallpa, Coronel Portillo, según el Centro Sismológico Nacional.

