Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, altas y bajas para Liga 1 y Copa Libertadores

Universitario de Deportes buscará ganar el tetracampeonato de la Liga 1 en el 2026. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Horas claves en Universitario de Deportes. A pesar de consagrarse con el tricampeonato del fútbol peruano con anticipación, en tienda merengue hay un tema que genera preocupación entre los aficionados con miras a la planificación de la pretemporada: la continuidad de Jorge Fossati. En medio de este panorama, desde el club anunciaron algunos cambios en su plantel.

Los estudiantiles continúan en la búsqueda de algunos refuerzos extranjeros para el primer equipo. Por otra parte, hay algunos jugadores que ya confirmaron su salida de la institución.

¿Jorge Fossati seguirá en Universitario?

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, en la 'U' no se encuentran nada contentos con el rumbo que tomaron las negociaciones con Jorge Fossati. En ese sentido, el comunicador indicó que la directiva asumió una postura al respecto y esperan que el uruguayo respete su contrato.

“A la ‘U’ le ha hartado, cansado la espera. Son muchos días de seguir alargando la situación y yo creo que mañana (jueves 11 de diciembre) vamos a tener ya la comunicación formal de la ‘U’ al respecto. Hay una serie de situaciones que a la ‘U’ le está cansando, le está aburriendo; consideran que ya no se puede alargar más. No pueden esperar más la decisión y que esto paralice cerrar con jugadores, porque depende una cosa de la otra", sostuvo en L1 Radio.

Fichajes de Universitario para el 2026

Diego Romero es el primer jugador que se suma a Universitario para el 2026: el joven portero de la selección peruana regresa al club tras terminar su préstamo con Banfield de Argentina. Por otra parte, se espera resolver la situación del técnico Fossati para poder avanzar con las contrataciones de los refuerzos.

¿Qué jugadores han renovado con Universitario?

Los estudiantiles ya aseguraron la permanencia de algunos referentes. Se espera mantener la base del plantel para luchar por el tetracampeonato y mejor la anterior campaña en Copa Libertadores.

Williams Riveros

Matías Di Benedetto

Horacio Calcaterra

José Carabalí.

¿Qué jugadores se van de Universitario?

Hasta el momento, se confirmaron cuatro salidas en Universitario de Deportes para afrontar la siguiente temporada.

Sebastián Britos

Gabriel Costa

Diego Churín

Jairo Vélez (fin del préstamo).

Rumores de Universitario para el 2026

En las últimas horas, se pudo conocer que Alan Cantero, atacante que jugó a préstamo en Alianza Lima durante el 2025, interesa en el club crema. A este nombre se suman los uruguayos Gonzalo Mastriani (delantero), José Neris (volante), Agustín Rodríguez (delantero), Gonzalo Napoli (volante) y Abel Hernández (delantero).