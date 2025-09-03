Perú va por el triunfo ante Uruguay en el estadio Centenario y espera una ‘manito’ de Argentina y Colombia.
Equipo dirigido por Óscar Ibáñez buscará los tres puntos y una caída de Venezuela y Bolivia en estas Eliminatorias,
- Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026
- Así quedaron conformados los equipos en la Champions League 2025-2026: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales en la Fase Liga
¡El último cartucho! En un escenario donde dependemos de otros resultados para soñar con puestos de repechaje, la selección peruana quedó lista para enfrentar esta noche a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo (6:30 p.m.) por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.
Ubicados en la novena casilla con 12 puntos, el técnico Óscar Ibáñez ha optado por una nómina donde resaltan varios rostros nuevos y algunos otros de experiencia, pensando en el próximo proceso.
Sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero, el ‘9’ de hoy será Luis Ramos, acompañado de Kevin Quvedo y Kenji Cabrera por las bandas. En la volante estarán Erick Noriega junto a Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales, aunque Sergio Peña también alternó y es opción. Abajo, Pedro Gallese cubirá los tres palos, junto a su línea de cuatro defensores con Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram y Marcos López (4-3-3).
La consigna es una sola: sumar una victoria y esperar que Argentina en el Más Monumental de Buenos Aires (6:30 p.m.) no tenga apuros para derrotar y golear a Venezuela (18 puntos), ubicado en la zona de repesca.
A la misma hora, Colombia buscará hacerse fuerte de local en el Metropolitano de Barranquilla y asegurar un espacio en la cita mundialista contra Bolivia (17 puntos), quien también tiene claras aspiraciones de lograr ese medio boleto a Norteamérica 2026.
Chile, ya eliminado de la competición, visita el estadio Maracaná de Río de Janeiro para enfrentar a Brasil (7:30 p.m.). Y Paraguay recibirá en el Defensores del Chaco a un poderoso Ecuador (6:30 p.m.).