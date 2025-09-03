HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Perú va por el triunfo ante Uruguay en el estadio Centenario y espera una ‘manito’ de Argentina y Colombia.

Equipo dirigido por Óscar Ibáñez buscará los tres puntos y una caída de Venezuela y Bolivia en estas Eliminatorias,

Selección peruana buscará los tres puntos ante Uruguay
Selección peruana buscará los tres puntos ante Uruguay | FPF

¡El último cartucho! En un escenario donde dependemos de otros resultados para soñar con puestos de repechaje, la selección peruana quedó lista para enfrentar esta noche a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo (6:30 p.m.) por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Ubicados en la novena casilla con 12 puntos, el técnico Óscar Ibáñez ha optado por una nómina donde resaltan varios rostros nuevos y algunos otros de experiencia, pensando en el próximo proceso.

Sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero, el ‘9’ de hoy será Luis Ramos, acompañado de Kevin Quvedo y Kenji Cabrera por las bandas. En la volante estarán Erick Noriega junto a Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales, aunque Sergio Peña también alternó y es opción. Abajo, Pedro Gallese cubirá los tres palos, junto a su línea de cuatro defensores con Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram y Marcos López (4-3-3).

La consigna es una sola: sumar una victoria y esperar que Argentina en el Más Monumental de Buenos Aires (6:30 p.m.) no tenga apuros para derrotar y golear a Venezuela (18 puntos), ubicado en la zona de repesca.

A la misma hora, Colombia buscará hacerse fuerte de local en el Metropolitano de Barranquilla y asegurar un espacio en la cita mundialista contra Bolivia (17 puntos), quien también tiene claras aspiraciones de lograr ese medio boleto a Norteamérica 2026.

Chile, ya eliminado de la competición, visita el estadio Maracaná de Río de Janeiro para enfrentar a Brasil (7:30 p.m.). Y Paraguay recibirá en el Defensores del Chaco a un poderoso Ecuador (6:30 p.m.).

