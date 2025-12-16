En Sin guion, Rosa María Palacios comentó acerca de la situación legal del gobernador del Callao, Ciro Castillo, al que la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP allanó su vivienda este lunes 15 como parte del megaoperativo por el caso 'Los socios del Callao'. En ese contexto, Palacios señaló que desde la aparición pública que tuvo Castillo siempre le interesó figurar y ganar capital político para sus distintas postulaciones.

"Ciro Castillo es un personaje que ha estado en varios escándalos en el Callao, pobre Callao la verdad, tienen que escoger gente decente de vez en cuando. Es una larga lista de gobernadores que ha terminado en prisión. Ciro Castillo se hizo famoso hace más de 10 años, cuando su hijo murió en un trágico accidente en el Colca y ese señor explotó la muerte de su hijo para su beneficio político. Al principio, todo el mundo lo recibía porque parecía un padre realmente dolido pero fuera de cámaras parecía más interesado en tomarse fotos conmigo que en su dolor", señaló.

Asimismo, recordó que Óscar Acuña, hermano del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, también se encuentra no habido desde el allanamiento a su vivienda por parte del Ministerio Público. Acuña es del mismo partido del que ahora es parte el también prófugo Ciro Castillo.

"Su desesperación era desprestigiar a la enamorada de su hijo para él conseguir rédito político. Cuando vio que los medios no le parábamos bola porque era muy grotesca la manipulación, postuló en distintos partidos hasta que finalmente lo eligieron gobernador regional del callao", manifestó.

"Ahí los escándalos sobré su vida privada y sobre contrataciones con señoritas no han parado. Del padre de familia y leal esposo ya no queda nada. Y luego tenemos esto. Ahora se fugó y luego de militar en varios partidos ahora pertenece a Alianza para el Progreso y que casualidad que el hermano de Acuña también está prófugo de la justicia", agregó.