Alianza Lima ya tiene fecha, hora y estadio confirmados para jugar ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026. Este martes, el club íntimo informó a través de sus redes sociales que el esperado partido ante el equipo de Lionel Messi se jugará el próximo sábado 24 de enero del 2026, desde las 8.00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva.

"Una noche histórica. Sí, es real. ¡La Noche Blanquiazul 2026!", se lee en el anuncio hecho por el cuadro victoriano. De esta forma, se pone fin a la incertidumbre que existía por la realización del encuentro debido a una presunta falta de garantías de parte de la Policía, pues Universitario había programado para el mismo día su Noche Crema.