Inició la era de Pablo Guede en Alianza Lima. Este martes 16 de diciembre, el argentino fue presentado oficialmente como nuevo DT de los blanquiazules por todo el 2026. El experimentado estratega llega a La Victoria en reemplazo de Néstor Gorosito para lograr alzar el título y avanzar en la próxima edición de la Copa Libertadores. Asimismo, dejó en claro cuál será su metodología e idea de juego con él en el banquillo íntimo.

En lo que concierne a las indisciplinas, Guede advirtió que se caracteriza por ser un técnico que pone las cosas claras desde el primer día. Asimismo, enfatizó en que siempre pondrá el objetivo colectivo por encima del individual en todas las situaciones que puedan ocurrir a lo largo de la temporada.

Pablo Guede y su cartel de presentación como nuevo DT de Alianza Lima

“Soy un entrenador que pone las cosas muy claras. Las reglas están ahí. Seguro han visto que hay todo tipo de jugador, pero yo soy claro. El objetivo grupal está por encima de las individualidades. Ahí es donde me pongo serio y con mano dura. Después no soy un entrenador que castiga. Las cosas son claras. Si hay cosas más fuertes, hablaré con la directiva”, declaró ante la prensa local.

Además, contó que ha podido charlar con algunos futbolistas del actual plantel de Alianza. "Con los jugadores que tuve la suerte de hablar en estos días, el compromiso es absoluto por este objetivo. Hablé con varios y lo tienen muy claro, lo que me transmitieron es un compromiso que este año tenemos que salir campeones”, añadió.

Eso sí, enfatizó en que no le temblará la mano si tiene que colocar o sacar jugadores de experiencia en su equipo titular. “Conocen mi trayectoria y saben que no me caso con nadie. Pongo al que creo que mejor está, tenga 16, 17 o 41. Mi carrera es así. He hecho debutar un chico de 16 años en la cancha de River, no me preocupa. Creo que el fútbol es uno. Después, veo quién está preparado para lo que mejor creo”, complementó.

Pablo Guede planteó sus objetivos con Alianza Lima

En principio, Pablo Guede adelantó que Alianza Lima va a pelear por la Liga 1, torneo que no lo gana hace 4 años. Sin embargo, comentó que esto no significa que su equipo no vaya a dejar la vida en la Copa Libertadores.

“Eso no significa que dejemos de competir en la Copa Libertadores; la vamos a disputar con uñas y dientes porque somos Alianza y tenemos la responsabilidad de competir en todos los frentes. Tengo una idea de juego, pero está supeditada a los jugadores que terminen llegando”, dijo.