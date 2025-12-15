HOYSuscripcion LR Focus

Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

El empresario Raúl Flores aseguró para el programa de Magaly que no logró recuperar los S/30.000 que invirtió por la presentación de Christian Cueva y Pamela Franco.

Christian Cueva y Pamela Franco se presentaron en una discoteca en Chiclayo. Foto: composición LR/difusión
Pamela Franco y Christian Cueva se muestran más unidos que nunca desde que el futbolista dejó el club Emelec de Ecuador. Actualmente, el jugador acompaña a la cantante de cumbia en sus presentaciones y ambos han lanzado el denominado 'Tour Cervecero', con el que vienen recorriendo distintos escenarios del país. Sin embargo, una de sus recientes presentaciones no habría tenido el resultado esperado.

En el avance del programa 'Magaly TV, la firme' del 15 de diciembre, el empresario Raúl Flores reveló que el show que ofrecieron el sábado 13 de diciembre en Chiclayo fue un fracaso total tras haber realizado una inversión de 30.000 soles para contar con la presencia de la pareja en su discoteca.

Empresario que contrató a Pamela Franco y Cueva confiesa fracaso en show de la pareja

Durante la entrevista, el reportero de 'Magaly TV, la firme' le preguntó directamente si el espectáculo había sido rentable tras el alto monto pagado por el show. “¿Y fue rentable el show?”, consultó el periodista. La respuesta del empresario fue contundente: “La verdad que no, amigo, ni para recuperar”, afirmó, dejando en claro que el evento no generó las ganancias esperadas.

Cabe recordar que el último fin de semana Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, también se presentó en una discoteca de Chiclayo junto a su pareja, el cantante Paul Michael, con quien interpretó el tema ‘Cervecero’. El local donde se realizó esta presentación pertenece a Raúl Flores, dueño de la discoteca La Premium, donde se llevó a cabo el show del 'Aladino' y la cumbiambera.

Pamela Franco perdió los papeles con reportera de 'América hoy'

Durante una presentación de Christian Cueva y Pamela Franco en San Martín de Porres, el futbolista mostró una actitud distante frente a la prensa y evitó en todo momento brindar declaraciones. Incluso, rechazó la cercanía de reporteros y cámaras, y en un primer contacto lanzó una frase irónica al ver el micrófono de una periodista de 'América hoy': “Este micro no lo quiero”, expresó, marcando su incomodidad con la situación.

Posteriormente, el futbolista cuestionó la forma en la que se le realizan las entrevistas y pidió respeto por su vida privada y decisiones personales. “Piensa, tú me dices a mí si soy feliz, yo te respondí que sí. Ella es muy política, yo te voy a decir la verdad. Antes de hablar de alguien, investiguen. Primero investiguen su vida, tú a mí no me has pagado nunca, yo soy como soy. Quien hable de mí, tápense la boca”, manifestó el 'Aladino'.

Jackson Mora lanza seria acusación luego de que Tilsa Lozano afirmara que le debe dinero a su familia: "Se agarró la plata"

