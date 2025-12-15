HOYSuscripcion LR Focus

Ecuador cierra la frontera con Perú
Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      
Minsa confirma los dos primeros casos de la variante H3N2 de influenza en menores de edad en Perú

La autoridad sanitaria refuerza acciones de prevención y monitoreo, ante la nueva variante de influenza en el país. Ambos casos se encuentran bajo seguimiento médico en Lima.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la detección de dos casos de la nueva variante de influenza H3N2 en dos menores de edad. De acuerdo con la autoridad sanitaria, ambos pacientes se encuentran bajo seguimiento médico y forman parte del sistema de vigilancia epidemiológica que se mantiene activo a nivel nacional. Además, señalaron que el hallazgo obliga a reforzar las acciones de prevención y monitoreo para evitar la propagación del virus, especialmente en el contexto de la temporada de infecciones respiratorias.

