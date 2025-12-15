Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias sobre las altas, bajas y rumores del fútbol peruano
Los equipos ya se preparan para la Liga 1 2026, por lo que, tras finalizar el campeonato, están reforzando sus plantillas con el objetivo de mejorar su rendimiento.
La temporada 2025 de la Liga 1 llegó a su fin tras el partido entre Cusco FC y Sporting Cristal, donde los cusqueños se quedaron con el cupo de Perú 2. No obstante, se viene una nueva temporada en la que los equipos buscarán reforzar sus plantillas para realizar una mejor campaña, empezando por el actual tetracampeón Universitario de Deportes, quienes, tras la salida de Jorge Fossati, tienen todo encaminado para que al banquillo llegue el español Javier Rabanal. No obstante, aún está por verse el futuro del 'Pitbull' Rodrigo Ureña, quien estaría en la órbita de Millonarios FC.
Por su parte, su compadre Alianza Lima, tras la salida de Néstor Gorosito tras quedar Perú 4, decidió empezar la purga, comenzando con el argentino, y hace unos días anunció que asumirá como DT el argentino Pablo Guedes. No obstante, también anunció la salida de varios jugadores, entre ellos Pablo Ceppellini y Guillermo Enrique.
Universitario de Deportes
El último anuncio oficial de la 'U' fue la salida de Jorge Fossati. Ahora, la dirección deportiva del club trabaja en asegurar a su reemplazo, quien sería el español Javier Rabanal.
- Altas: Diego Romero (por confirmar)
- Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña (por confirmar)
- Renovaciones: Horacio Calcaterra (por confirmar), Matías Di Benedetto (por confirmar), Williams Riveros (por confirmar), José Carabalí (por confirmar), José Rivera (por confirmar).
Alianza Lima
El club íntimo cerró la contratación de Pablo Guede como flamante DT. En cuanto a fichajes, por ahora solo Jairo Vélez fue anunciado.
- Altas: Pablo Guede (DT), Jairo Vélez, Alejandro Duarte (por confirmar), D'Alessandro Montenegro (por confirmar), Cristian Carbajal (por confirmar), Luis Ramos (por confirmar)
- Bajas: Néstor Gorosito (DT), Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Ángelo Campos (por confirmar), Alan Cantero (por confirmar), Matías Succar (por confirmar)
- Renovaciones: Eryc Castillo, Renzo Garcés, Fernando Gaibor (por confirmar).
Sporting Cristal
- Altas: Gabriel Santana (por confirmar)
- Bajas: Alejandro Duarte (por confirmar), Nicolás Pasquini (por confirmar), Jhilmar Lora (por confirmar)
- Renovaciones: Martín Távara (por confirmar), Rafael Lutiger (por confirmar), Irven Ávila (por confirmar).
Cusco FC
- Altas: Gabriel Carabajal, José Manzaneda, Gu Rum Choi, Diego Soto, José Bolívar
- Bajas: -
- Renovaciones: Miguel Rondelli (DT).
FBC Melgar
- Altas: Pablo Erustes, Jeriel De Santis
- Bajas: Mariano Barreda (préstamo), Percy Liza (préstamo), Mathías Llontop (préstamo)
- Renovaciones: Horacio Orzán, Ricardo Farro, Lautaro Guzmán, Alec Deneumostier.
Alianza Atlético
- Altas: Federico Urciuoli (DT), Mariano Barreda (préstamo)
- Bajas: Gerardo Ameli (DT), Agustín Graneros, Diego Melián, Federico Illanes, Horacio Benincasa
- Renovaciones: -
Deportivo Garcilaso
- Altas: Hernán Lisi (DT), Percy Liza (préstamo), Agustín Graneros, Claudio Torrejón, Horacio Benincasa, Beto da Silva (por confirmar)
- Bajas: Carlos Bustos (DT), Pablo Erustes, Juan Diego Lojas, Carlos Beltrán (por confirmar)
- Renovaciones: Aldair Salazar, Patrick Zubczuk, Orlando Núñez, Xavi Moreno, Erick Canales, Kevin Sandoval, Francisco Arancibia
Cienciano
- Altas: Horacio Melgarejo (DT), Claudio Núñez (por confirmar), Matías Succar (por confirmar), Gerson Barreto (por confirmar)
- Bajas: Carlos Desio (DT), Beto da Silva, Claudio Torrejón, Nicolás Amasiguén (préstamo), Ignacio Barrios, Adrián Ascues
- Renovaciones: Carlos Garcés, Maximiliano Amondarain
Los Chankas
- Altas: Gonzalo Rizzo, Jarlín Quintero, Janio Pósito, Brayan Guevara, Abdiel Ayarza
- Bajas: José Manzaneda, Santiago Torres, Pablo Bueno, Franz Schmidt, Willy Díaz, Fred Zamalloa, David Dioses
- Renovaciones: Franco Torres, Héctor González, Oshiro Takeuchi, Ayrthon Quintana, Adrián Quiroz, Hairo Camacho, Franco Saravia, Christian Velarde, Jorge Palomino, Carlos Pimienta, Kelvin Sánchez, Félix Espinoza, David Gonzáles.
ADT
- Altas: -
- Bajas: Horacio Melgarejo (DT), Gu Rum Choi, Carlos Grados, D'Alessandro Montenegro (por confirmar), Gerson Barreto (por confirmar)
- Renovaciones: -
Sport Huancayo
- Altas: Yorleys Mena, Franco Caballero (por confirmar)
- Bajas: Janio Pósito, Marlon de Jesús
- Renovaciones: Javier Saguinetti, Yonathan Murillo, Ángel Zamudio, Piero Magallanes, Ronal Huaccha, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Nahuel Luján, Diego Carabaño, Ricardo Salcedo, Juan Barreda, Axel Chávez.
Atlético Grau
- Altas: -
- Bajas: Diego Soto, José Bolívar
- Renovaciones: Ángel Comizzo (DT, por confirmar).
Comerciantes Unidos
- Altas: -
- Bajas: -
- Renovaciones: Claudio Biaggio (DT).
Sport Boys
- Altas: Mathías Llontop (préstamo), Diego Melián, Federico Illanes, Renzo Alfani (por confirmar)
- Bajas: Juan Cabanillas (DT), Jesús Huamán, Enzo De la Peña, Fidel Martínez, Gilmar Rodríguez, Benjamín Villalta, Fabrizio Roca, Axel Domínguez, Rodrigo Colombo, Emile Franco, Matías Almirón, Jorge Ríos, Cristian Carbajal (por confirmar)
- Renovaciones: Hansell Riojas, Leonel Solís, Nicolás Da Campo, Renzo Alfani, Steven Rivadeneyra, Luciano Nequecaur
Juan Pablo II
- Altas: Christian Cueva
- Bajas: Santiago Acasiete (DT), Renzo Alfani (por confirmar)
- Renovaciones: -
UTC
- Altas: Carlos Bustos (DT), Ignacio Barrios, Marlon de Jesús
- Bajas: Jarlín Quintero
- Renovaciones: -
FC Cajamarca
- Altas: Carlos Silvestri (DT), Hernán Barcos (por confirmar)
- Bajas: Juan Carlos Malpica (DT)
- Renovaciones: -
CD Moquegua
- Altas: Nicolás Amasiguén (préstamo), Aldair Perleche, Carlos Grados, Juan Diego Lojas
- Bajas: Jersson Vásquez (retiro)
- Renovaciones: Jaime Serna (DT), José Granda, Renzo Figueroa. Eros Montenegro, Claudio Ramírez, José López, Jimmy Jiménez, Kevin Ruiz, Allonso Dávila, Brayan Rivera