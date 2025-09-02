¿Qúé resultados necesita Perú para lograr el milagro y clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026?
A pesar de las pocas probabilidades, la selección peruana tiene la obligación de vencer a Uruguay y Paraguay; además, debe esperar algunos resultados de sus rivales directos en Eliminatorias.
A pesar de las pocas probabilidades, la selección peruana todavía sueña con el milagro de obtener el boleto para el repechaje del Mundial 2026. Los dirigidos por Óscar Ibáñez tendrá su última oportunidad frente a Uruguay en Montevideo; sin embargo, la Bicolor no depende de sí misma y tendrá que esperar una serie de resultados para llegar con chances a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.
Luego de medirse contra el equipo de Marcelo Bielsa, la Bicolor recibirá a en el Nacional de Lima a la Paraguay de Gustavo Alfaro, que se encuentra invicta desde que el técnico argentino asumió la dirección técnica.
¿Qué resultados necesita Perú para clasificar al repechaje al Mundial 2026?
Perú necesita ganar sus 2 partidos (Uruguay y Paraguay) y esperar que Venezuela pierda contra Argentina en Buenos Aires y de local contra Colombia. En caso ocurra este escenario, la Blanquirroja debe ganarle a Paraguay, esperar que Bolivia caiga contra Colombia en Barranquilla y no sume en la última fecha contras Brasil en El Alto.
Con estos resultados, la selección peruana alcanzará las 19 unidades y se pondrá por encima de la Vinotinto (18 puntos) y la Verde (17 puntos).
Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias
- Paraguay vs Ecuador | jueves 4 de setiembre | 6.30 p. m.
- Argentina vs Venezuela | jueves 4 de setiembre | 6.30 p. m.
- Uruguay vs Perú | jueves 4 de setiembre | 6.30 p. m.
- Colombia vs Bolivia | jueves 4 de setiembre | 6.30 p. m.
- Brasil vs Chile | jueves 4 de setiembre | 7.30 p. m.
Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias
- Ecuador vs Argentina | martes 9 de septiembre | 6:00 p. m.
- Chile vs Uruguay | martes 9 de septiembre | 6:30 p. m.
- Bolivia vs Brasil | martes 9 de septiembre | 6:30 p. m.
- Venezuela vs Colombia | martes 9 de septiembre | 6:30 p. m.
- Perú vs Paraguay | martes 9 de septiembre | 6:30 p. m.
Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026
La selección peruana necesita ganar sus 2 partidos para soñar con alcanzar el repechaje al Mundial 2026.
|Puesto
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DF
|Puntos
|1
|Argentina
|16
|11
|2
|3
|19
|35
|2
|Ecuador
|16
|7
|7
|2
|8
|25
|3
|Brasil
|16
|7
|4
|5
|5
|25
|4
|Uruguay
|16
|6
|6
|4
|7
|24
|5
|Paraguay
|16
|6
|6
|4
|3
|24
|6
|Colombia
|16
|5
|7
|4
|4
|22
|7
|Venezuela
|16
|4
|6
|6
|-4
|18
|8
|Bolivia
|16
|5
|2
|9
|-17
|17
|9
|Perú
|16
|2
|6
|8
|-11
|12
|10
|Chile
|16
|2
|4
|10
|-14
|10