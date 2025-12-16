Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

Los personajes políticos claves se encuentran al margen de la justicia tras los allanamientos realizados en su contra por presuntos actos de corrupción. Foto: Composición/LR

Los personajes políticos claves se encuentran al margen de la justicia tras los allanamientos realizados en su contra por presuntos actos de corrupción. Foto: Composición/LR

Las negligencias y demoras de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) en la ejecución de los allanamientos y detenciones del prófugo Vladimir Cerrón, así como de los no habidos Óscar Acuña —en su momento— y del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, permitieron que se mantengan al margen de la justicia.

Uno de los casos más recientes es el de Castillo Rojo. El último 5 de diciembre, el Poder Judicial resolvió el pedido de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao para allanar el domicilio del titular del Gore Callao y dictar su detención preliminar por 15 días.

Cuatro días después, el 9 de diciembre, el juez Edie Solórzano declaró fundado el pedido del Ministerio Público, notificó y autorizó los allanamientos, las detenciones y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 18 investigados por los presuntos delitos de organización criminal y colusión, en el marco del caso “Los Socios del Callao”.

Sin embargo, pese a contar con una orden judicial, la Dircocor ejecutó el operativo seis días después, recién el lunes 15 de este mes, durante la madrugada.

El general, Luis Lira, jefe de la circunscripción policial, señaló que las coordinaciones para la elaboración del plan de operaciones de la PNP ocasionaron la demora en la ejecución de las diligencias, las cuales se realizaron de manera conjunta con el Ministerio Público.

Las consecuencias de esta demora se materializaron en la inubicabilidad de Castillo Rojo y de otros investigados. Asimismo, al acudir al domicilio del presidente del Gore, los agentes se dieron con la sorpresa de que el inmueble se encontraba en remodelación desde hace cuatro días, motivo por el cual la diligencia fue declarada “infructuosa”.

Por su parte, Lira descartó una posible filtración para favorecer a Castillo y aseguró que “la Policía jamás filtraría información, porque somos los primeros interesados”, afirmó.

De acuerdo con la tesis fiscal, Castillo habría encabezado una presunta organización criminal en el Gore y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), mediante la cual se habrían direccionado 63 contratos presuntamente a favor de los proveedores Luis Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez, por un monto aproximado de S/ 1.4 millones.

El fallido operativo contra Vladimir Cerrón: se hizo 12 horas después

En octubre de 2023, Vladimir Cerrón fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión en el caso Aeródromo Wanka, por el presunto delito de colusión agravada. Posteriormente, en diciembre del mismo año, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro, por el supuesto delito de lavado de activos.

En ese contexto, desde aquel entonces, Cerrón Rojas pasó a la clandestinidad y se mantuvo apartado de la justicia.

Meses después, el área de inteligencia de la PNP halló indicios de la presencia de Cerrón en una casa de Huancayo. El pedido de allanamiento se sustentó en un elemento de convicción presentado por la Fiscalía al Poder Judicial. En el documento fiscal se adjuntó el acta de una entrevista "a la fuente humana MILA", de fecha 13 de junio de 2024, en la que se indicó que Cerrón y Bendezú se encontraban en ese lugar.

Por ello, un día después, se solicitó la orden judicial para allanar el domicilio en el que estaba el exgobernador de Junín.

Vladimir Cerrón se mantiene al margen de la justicia desde 2023

El fiscal provincial delegado de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, Carlos Mera Palomino, envió al juez Wilder Camarena Madrid a las 10:25 de la noche del viernes 14 de junio del 2024 la solicitud de allanamiento.

Dos horas y 26 minutos después, a las 00:51 de la madrugada del sábado 15 de ese mismo mes, el magistrado Camarena Madrid notificó su decisión de autorizar el allanamiento de la vivienda donde habría estado Cerrón, ubicada entre el jirón Huancas y la prolongación Huánuco, en el departamento de Junín. Se trataba de un inmueble con fachada sin tarrajear, en cuyo primer piso funcionaba un puesto de venta de zapatillas y frutas.

"El requerimiento ingresó a las 10:30 p.m., 11 de la noche, de la Fiscalía. Una hora después, yo le notifiqué. (…) Yo resuelvo en una hora y media, dos horas lo resuelvo, y le doy la autorización al mismo fiscal. Tratándose de la envergadura de la solicitud, yo mismo vine y lo resolví inmediatamente”, detalló el juez Camarena Madrid.

Sin embargo, el allanamiento se realizó 13 horas después; es decir, a las 2 de la tarde el sábado 15, según inteligencia policial. De acuerdo con el dominical Cuarto Poder, ese mismo día, a las 6:30 de la mañana, los agentes de Dirección contra la Corrupción (Dircocor) viajaron de Lima a Junín para realizar el operativo.

A pesar de la demora, realizaron el operativo. ¿El resultado? Solo se encontró al hombre de confianza de Cerrón y exsecretario de Perú Libre, José Bendezú, sobre quien pesaba una orden de captura y una recompensa de S/50.000 por información de su ubicación.

En los videos del allanamiento difundidos por la prensa, se observa que los efectivos policiales buscaron a Cerrón Rojas en la azotea, en el baño, en la cocina, el comedor y hasta debajo de la cama, pero no lo encontraron.

Por ese mismo caso, el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, resaltó que la demora no fue culpa del magistrado, sino de otros sectores. "No puede atribuirse la incompetencia de otro sector a nosotros, nosotros no capturamos personas", expresó.

En ese entonces, el exministro del Interior, Eduardo Pérez Rocha, aseguró que el gasto económico que le genera la PNP, la conformación de los equipos especiales para dar con la captura de Cerrón "está costando no menos de 3 millones mensuales". "¿Y resultados? Por lo menos una foto", cuestionó.

Es preciso resaltar que Cerrón Rojas fue absuelto en el caso Aeródromo Wanka el pasado 26 de marzo de 2025, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. En su contra, solo pesa la prisión preventiva por Los Dinámicos del Centro.

El caso Óscar Acuña: Dircocor tardó 5 días en ejecutar allanamientos y detenciones preliminares

El caso de Óscar Acuña no es aislado. El hermano del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias en el marco del caso Frigoinca. Según la tesis fiscal, Acuña Peralta habría recibido S/ 77.000 del presidente del directorio de dicha empresa, Nilo Burga, con el supuesto objetivo de influir en funcionarios regionales y favorecer a la compañía en licitaciones y trámites de registros sanitarios, para seguir operando en el programa Qali Warma.

En dicho contexto, el 12 de noviembre, el Noveno Despacho Transitorio de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios presentó al Poder Judicial la solicitud de orden de allanamiento, detención preliminar y levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados.

Dos días después, el 14 de noviembre, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró fundado el pedido y notificó a la Fiscalía de su decisión.

Sin embargo, la Dircocor ejecutó el mandato judicial el 19 de noviembre; es decir, 5 días después.

La demora provocó que Acuña sea declarado como no habido. A pesar de ello, se solicitó prisión preventiva contra Óscar; sin embargo, se declaró infundado.