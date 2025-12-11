HOYSuscripcion LR Focus

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

"El que es verdadero hincha está molesto con Fossati", fueron parte de la explicación que Mauro Cantoro ofreció para dar su análisis sobre la situación que atraviesa el 'Nonno' y Universitario de Deportes.


Mauro Cantoro habló sobre la situación que vive Universitario con Jorge Fossati. Foto: composición LR/ Desmarcado/X
La relación entre Jorge Fossati y Universitario de Deportes parece no tener un final cercano, ya que en las últimas semanas surgieron versiones que indican que, pese a tener contrato vigente, el técnico uruguayo habría estado negociando mejores condiciones para continuar al mando del equipo. Frente a este panorama, en la institución crema habrían decidido no acceder a sus demandas. Según informó el periodista Gustavo Peralta, Universitario no contempla pagar ningún monto por una eventual rescisión, ya que la intención de la directiva es que Fossati permanezca en el cargo.

Es en este contexto que Mauro Cantoro, en una reciente edición del programa Desmarcados, conversó sobre el tema. El exjugador del club crema no dudó en dar su categórica opinión, señalando que nadie puede estar por encima del club y que este tipo de actitudes no agradan al hincha.

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati

En sus palabras, el argentino señaló que en su momento lo dijo y es que lo menos grave que le puede pasar a la 'U' es que el 'Nonno' se vaya del club. Además, resaltó que pueden llegar al club entrenadores como Ricardo Gareca o Gustavo Álvarez.

"Por logros o por lo que fuiste en el club, no puedes nunca querer ser más que el club, no existe. Y te digo la verdad, si viene Gareca, bueno, será un cambio para mejor o los que vi que podía ser. El que es verdadero hincha, de corazón, que quiere la camiseta, que quiere al club, está molesto con Fossati. Yo lo vengo sosteniendo hace tiempo: lo menos grave que le puede pasar a la 'U' es que se vaya Fossati. Aparte, quedó demostrado: Bustos llegó, fue campeón y jugó igual o mejor que él. Encima leo que está la posibilidad de que venga Gareca o Gustavo Álvarez, estás igual de igual o mejores entrenadores”, fueron las palabras de Cantoro.

¿Cómo está la situación entre Universitario y Jorge Fossati?

Según la información de Gustavo Peralta en L1 Max, tras varias reuniones, la relación entre Fossati y Universitario se ha deteriorado. "La relación entre Fossati y la 'U' ya no es buena. Se desgastó completamente, ya es una relación tirante, difícil…", explicó.

