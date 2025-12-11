Fichajes de la Liga 1 2026, últimas noticias: altas y bajas para la próxima temporada del fútbol peruano
Tras culminar su participación en esta temporada 2025 de la Liga 1, clubes como Universitario y Alianza Lima ya anunciaron los primeros cambios en su plantel para el próximo año.
MOMENTOS DESTACADOS
¿Jorge Fossati seguirá en Universitario?
Según informó el periodista Gustavo Peralta, la 'U' ya fijó una postura acerca de las negociaciones con el 'Nonno': buscarán hacer respetar el contrato vigente por todo 2026. Se esperan novedades en las próximas horas. Foto: composición de LR/AFP/Universitario
A la temporada 2025 de la Liga 1 solo le resta el partido entre Cusco FC y Sporting Cristal para llegar a su fin de forma oficial. Sin embargo, ello no ha impedido que los demás clubes del campeonato local empiecen a moverse en el mercado de fichajes, ya sea para anunciar sus primeras contrataciones o confirmar salidas. Universitario y Alianza Lima, por supuesto, no son la excepción.
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO
¿Quién será el nuevo DT de Alianza Lima?
En los últimos días han desfilado varios nombres como posibles reemplazantes de 'Pipo' Gorosito. De todos ellos, el que ha tomado mayor fuerza es el de Pablo Guede. Foto: composición de LR/AFP
CD Moquegua renovó con 2 jugadores
El recién ascendido equipo sureño confirmó la continuidad del defensa José Granda y del portero Renzo Figueroa. Fotos: CD Moquegua
En el caso de los cremas, las principales noticias tienen que ver con los jugadores que dejan la institución. Hasta el momento, son cuatro los futbolistas que le dijeron adiós al elenco de Ate, pero la cifra podría aumentar. El cuadro blanquiazul, por su parte, también ha comunicado varias bajas, pero además cerró la negociación para renovar con un par de elementos.
Universitario de Deportes
El conjunto estudiantil anunció la no continuidad de Britos, Costa, Churín y Vélez. Por otra parte, ya se tiene un panorama más claro acerca de la situación de Jorge Fossati.
- Altas: Diego Romero (por confirmar)
- Bajas: Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez
- Renovaciones: Horacio Calcaterra (por confirmar), Matías Di Benedetto (por confirmar), Williams Riveros (por confirmar), José Carabalí (por confirmar), José Rivera (por confirmar).
Alianza Lima
El club íntimo busca DT luego de la destitución de Néstor Gorosito. Con las salidas de Ceppelini y Enrique, se liberaron dos cupos para extranjeros, mientas que Garcés extendió su vínculo por un par de años más.
- Altas: Jairo Vélez (por confirmar), Alejandro Duarte (por confirmar), D'Alessandro Montenegro (por confirmar), Cristian Carbajal (por confirmar)
- Bajas: Néstor Gorosito (DT), Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Hernán Barcos (por confirmar), Ángelo Campos (por confirmar), Alan Cantero (por confirmar), Matías Succar (por confirmar)
- Renovaciones: Eryc Castillo, Renzo Garcés, Fernando Gaibor (por confirmar).
Sporting Cristal
- Altas: -
- Bajas: Alejandro Duarte (por confirmar), Nicolás Pasquini (por confirmar), Jhilmar Lora (por confirmar)
- Renovaciones: Martín Távara (por confirmar), Rafael Lutiger (por confirmar), Irven Ávila (por confirmar).
Cusco FC
- Altas: Gabriel Carabajal, José Manzaneda, Gu Rum Choi, Diego Soto, José Bolívar
- Bajas: -
- Renovaciones: Miguel Rondelli (DT).
FBC Melgar
- Altas: Pablo Erustes
- Bajas: Mariano Barreda (préstamo), Percy Liza (préstamo), Mathías Llontop (préstamo)
- Renovaciones: Horacio Orzán, Ricardo Farro, Lautaro Guzmán, Alec Deneumostier.
Alianza Atlético
- Altas: Federico Urciuoli (DT), Mariano Barreda (préstamo)
- Bajas: Gerardo Ameli (DT), Agustín Graneros, Diego Melián, Federico Illanes
- Renovaciones: -
Deportivo Garcilaso
- Altas: Hernán Lisi (DT), Percy Liza (préstamo), Agustín Graneros, Claudio Torrejón, Beto da Silva (por confirmar)
- Bajas: Carlos Bustos (DT), Pablo Erustes, Juan Diego Lojas (por confirmar), Carlos Beltrán (por confirmar)
- Renovaciones: Aldair Salazar, Patrick Zubczuk, Orlando Núñez, Xavi Moreno.
Cienciano
- Altas: Horacio Melgarejo (DT), Claudio Núñez (por confirmar), Matías Succar (por confirmar), Gerson Barreto (por confirmar)
- Bajas: Carlos Desio (DT), Beto da Silva, Claudio Torrejón
- Renovaciones: -
Los Chankas
- Altas: Gonzalo Rizzo, Jarlín Quintero, Janio Pósito, Brayan Guevara, Abdiel Ayarza
- Bajas: José Manzaneda, Santiago Torres, Pablo Bueno, Franz Schmidt, Willy Díaz, Fred Zamalloa, David Dioses
- Renovaciones: Franco Torres, Héctor González, Oshiro Takeuchi, Ayrthon Quintana, Adrián Quiroz, Hairo Camacho, Franco Saravia, Christian Velarde, Jorge Palomino, Carlos Pimienta, Kelvin Sánchez, Félix Espinoza, David Gonzáles.
ADT
- Altas: -
- Bajas: Horacio Melgarejo (DT), Gu Rum Choi, D'Alessandro Montenegro (por confirmar), Gerson Barreto (por confirmar)
- Renovaciones: -
Sport Huancayo
- Altas: Yorleys Mena (por confirmar), Franco Caballero (por confirmar)
- Bajas: Janio Pósito
- Renovaciones: Javier Saguinetti, Yonathan Murillo, Ángel Zamudio, Piero Magallanes, Ronal Huaccha, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Nahuel Luján, Diego Carabaño, Ricardo Salcedo.
Atlético Grau
- Altas: -
- Bajas: Diego Soto, José Bolívar
- Renovaciones: Ángel Comizzo (DT, por confirmar).
Comerciantes Unidos
- Altas: -
- Bajas: -
- Renovaciones: Claudio Biaggio (DT, por confirmar).
Sport Boys
- Altas: Mathías Llontop (préstamo), Diego Melián, Federico Illanes, Renzo Alfani (por confirmar)
- Bajas: Cristian Carbajal (por confirmar), Jesús Huamán, Enzo De la Peña, Fidel Martínez, Gilmar Rodríguez, Benjamín Villalta, Fabrizio Roca, Axel Domínguez, Rodrigo Colombo, Emile Franco, Matías Almirón, Jorge Ríos
- Renovaciones: Hansell Riojas.
Juan Pablo II
- Altas: Christian Cueva
- Bajas: Santiago Acasiete (DT), Renzo Alfani (por confirmar)
- Renovaciones: -
UTC
- Altas: Carlos Bustos (DT)
- Bajas: Jarlín Quintero
- Renovaciones: -
FC Cajamarca
- Altas: -
- Bajas: -
- Renovaciones: -
CD Moquegua
- Altas: Juan Diego Lojas (por confirmar), Hernán Barcos (por confirmar)
- Bajas: -
- Renovaciones: Jaime Serna (DT), José Granda, Renzo Figueroa.