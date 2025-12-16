HOYSuscripcion LR Focus

“Las mejores U en Crema y Negro”, el libro que revive las épocas más exitosas de Universitario de Deportes

El libro de Antenor Guerra-García rememora a los equipos más memorables de Universitario desde mediados del siglo XX y principios de este siglo XXI.

"Las mejores U en Crema y Negro" rememora a los equipos de Universitario más memorables. Foto: Antenor Guerra-García
"Las mejores U en Crema y Negro" rememora a los equipos de Universitario más memorables. Foto: Antenor Guerra-García

"Las mejores U en Crema y Negro" es un libro que revive esas épocas triunfantes del conjunto merengue. Se trata de una cabalgata gráfica de aquellos tiempos. A través de su cuatro capítulos organizados en orden cronológico (1966-1975, 1982-1990,1992-2000 y 2023-2025), el lector encontrará en sus páginas fotografías de los protagonistas en diversas circunstancias, ya sea en sus facetas de futbolistas disputando en la grama, entrenándose con rigor en las prácticas o en su vida familiar.

También hallará imágenes de directores técnicos y miembros de comandos del conjunto crema, así como de dirigentes connotados. Se trata de obras de arte de la fotografía tomadas por reporteros extraordinarios y publicadas en las páginas deportivas de diarios de circulación nacional, así como de revistas que dejaron de editarse hace ya varios lustros.

Los párrafos y leyendas de las fotos que componen el libro han sido escritos con la pasión y el espíritu de un hincha de Universitario que pudo gozar esas épocas triunfantes. Cuando el lector abra el libro podrá remontar matices y recuerdos, personajes y hechos inolvidables que han tornado a la 'U' en una realidad apasionante; más allá de la admiración de su innata garra, más allá de sus numerosos títulos conseguidos.

