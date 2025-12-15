HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona vs Guadalajara EN VIVO: hora y canal del partido por la Copa del Rey

El partido por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre Barcelona y Guadalajara se disputará en el Estadio Pablo Escartín. Este encuentro dará a conocer al equipo que clasificará a la siguiente fase del torneo.

Barcelona y Guadalajara juegan por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Barcelona y Guadalajara juegan por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Barcelona vs Guadalajara EN VIVO juegan este 16 de diciembre, desde las 3:00 p. m. (hora peruana), por la Copa del Rey. El partido se llevará a cabo en el estadio Pedro Escartín, con transmisión por TV a cargo del canal América TV (señal abierta) y por DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

PUEDES VER: Copa del Rey por América TV: ¿cómo ver los partidos de Barcelona y Real Madrid gratis en Perú?

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Guadalajara?

Los equipos de Barcelona y Guadalajara se verán las caras por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido se jugará el martes 15 de diciembre, desde las 3:00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2:00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 3:00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3:00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5:00 p. m.
  • España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Guadalajara?

El partido Barcelona vs Guadalajara, por la Copa del Rey, será transmitido por la señal de América TV para territorio peruano y de DSports para todo el continente. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de América TV Go y DGO.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: DSports
  • Brasil: Zapping, Claro TV
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports
  • Ecuador: DSports
  • México: ESPN
  • Paraguay: Dsports
  • Perú: América TV, DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: ESPN
  • España: Movistar+

Alineaciones probables de Barcelona vs Guadalajara

  • Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric García, Marc Bernal, Pedri, Fermín López, Raphinha y Ferran Torres
  • Guadalajara: Amador Zarco, Julio Martínez, Javier Ablanque, Daniel Gallardo, Víctor Rodríguez, Antonio Calvo, Samuel Mayo, Raúl Tavares, Alejandro Domingo, David Amigo y Salifo Mendes

PUEDES VER: Con doblete de Raphinha, Barcelona venció a Osasuna y sigue firme como líder de LaLiga

lr.pe

Pronóstico de Barcelona vs Guadalajara

  • Betsson: gana Barcelona (1.07), empate (11.50), gana Guadalajara (32.00)
  • Betano: gana Barcelona (1.10), empate (8.25), gana Guadalajara (19.50)
  • Bet365: gana Barcelona (1.08), empate (9.50), gana Guadalajara (23.00)
  • Coolbet: gana Barcelona (1.08), empate (9.50), gana Guadalajara (20.00)

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Guadalajara?

Barcelona y Guadalajara disputarán este encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Pablo Escartín, ubicado en Guadalajara, Castilla-La Mancha. El recinto tiene capacidad para 6.000 espectadores.

