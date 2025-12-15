Barcelona vs Guadalajara EN VIVO: hora y canal del partido por la Copa del Rey
El partido por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre Barcelona y Guadalajara se disputará en el Estadio Pablo Escartín. Este encuentro dará a conocer al equipo que clasificará a la siguiente fase del torneo.
Barcelona vs Guadalajara EN VIVO juegan este 16 de diciembre, desde las 3:00 p. m. (hora peruana), por la Copa del Rey. El partido se llevará a cabo en el estadio Pedro Escartín, con transmisión por TV a cargo del canal América TV (señal abierta) y por DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
¿A qué hora juega Barcelona vs Guadalajara?
Los equipos de Barcelona y Guadalajara se verán las caras por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido se jugará el martes 15 de diciembre, desde las 3:00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 2:00 a. m.
- Colombia, Ecuador: 3:00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3:00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5:00 p. m.
- España: 9:00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Guadalajara?
El partido Barcelona vs Guadalajara, por la Copa del Rey, será transmitido por la señal de América TV para territorio peruano y de DSports para todo el continente. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de América TV Go y DGO.
- Argentina: DSports
- Bolivia: DSports
- Brasil: Zapping, Claro TV
- Chile: DSports
- Colombia: DSports
- Ecuador: DSports
- México: ESPN
- Paraguay: Dsports
- Perú: América TV, DSports
- Uruguay: DSports
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: ESPN
- España: Movistar+
Alineaciones probables de Barcelona vs Guadalajara
- Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric García, Marc Bernal, Pedri, Fermín López, Raphinha y Ferran Torres
- Guadalajara: Amador Zarco, Julio Martínez, Javier Ablanque, Daniel Gallardo, Víctor Rodríguez, Antonio Calvo, Samuel Mayo, Raúl Tavares, Alejandro Domingo, David Amigo y Salifo Mendes
Pronóstico de Barcelona vs Guadalajara
- Betsson: gana Barcelona (1.07), empate (11.50), gana Guadalajara (32.00)
- Betano: gana Barcelona (1.10), empate (8.25), gana Guadalajara (19.50)
- Bet365: gana Barcelona (1.08), empate (9.50), gana Guadalajara (23.00)
- Coolbet: gana Barcelona (1.08), empate (9.50), gana Guadalajara (20.00)
¿En qué estadio juegan Barcelona vs Guadalajara?
Barcelona y Guadalajara disputarán este encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Pablo Escartín, ubicado en Guadalajara, Castilla-La Mancha. El recinto tiene capacidad para 6.000 espectadores.