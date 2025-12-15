Barcelona vs Guadalajara EN VIVO: hora y canal del partido por la Copa del Rey

Barcelona y Guadalajara juegan por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Barcelona vs Guadalajara EN VIVO juegan este 16 de diciembre, desde las 3:00 p. m. (hora peruana), por la Copa del Rey. El partido se llevará a cabo en el estadio Pedro Escartín, con transmisión por TV a cargo del canal América TV (señal abierta) y por DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

¿A qué hora juega Barcelona vs Guadalajara?

Los equipos de Barcelona y Guadalajara se verán las caras por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido se jugará el martes 15 de diciembre, desde las 3:00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2:00 a. m.

Colombia, Ecuador: 3:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3:00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Guadalajara?

El partido Barcelona vs Guadalajara, por la Copa del Rey, será transmitido por la señal de América TV para territorio peruano y de DSports para todo el continente. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de América TV Go y DGO.

Argentina: DSports

Bolivia: DSports

Brasil: Zapping, Claro TV

Chile: DSports

Colombia: DSports

Ecuador: DSports

México: ESPN

Paraguay: Dsports

Perú: América TV, DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: ESPN

España: Movistar+

Alineaciones probables de Barcelona vs Guadalajara

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric García, Marc Bernal, Pedri, Fermín López, Raphinha y Ferran Torres

Guadalajara: Amador Zarco, Julio Martínez, Javier Ablanque, Daniel Gallardo, Víctor Rodríguez, Antonio Calvo, Samuel Mayo, Raúl Tavares, Alejandro Domingo, David Amigo y Salifo Mendes

Pronóstico de Barcelona vs Guadalajara

Betsson: gana Barcelona (1.07), empate (11.50), gana Guadalajara (32.00)

Betano: gana Barcelona (1.10), empate (8.25), gana Guadalajara (19.50)

Bet365: gana Barcelona (1.08), empate (9.50), gana Guadalajara (23.00)

Coolbet: gana Barcelona (1.08), empate (9.50), gana Guadalajara (20.00)

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Guadalajara?

Barcelona y Guadalajara disputarán este encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Pablo Escartín, ubicado en Guadalajara, Castilla-La Mancha. El recinto tiene capacidad para 6.000 espectadores.