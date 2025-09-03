HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

'Cuto' Guadalupe negó ser 'trabajador fantasma' de la Municipalidad de Ate: "Nunca he causado perjuicio al Estado"

Según la Contraloría, Luis 'Cuto' Guadalupe cobró 15.000 soles por dictar talleres en fechas en las que estaba fuera del país. El exjugador se defendió mediante un comunicado oficial.

'Cuto' Guadalupe anunció que evalúa emprender acciones legales por esta acusación. Foto: archivo/GLR
'Cuto' Guadalupe anunció que evalúa emprender acciones legales por esta acusación. Foto: archivo/GLR

Luis 'Cuto' Guadalupe negó las acusaciones de haber sido "trabajador fantasma" en la Municipalidad de Ate, tal como indicó un informe presentado por la Contraloría General de la República hace un par de semanas. Desde sus redes sociales, el exfutbolista indicó que, por la naturaleza de su vínculo con dicho municipio, era erróneo considerarlo como un trabajador del mismo.

"Nunca existió relación laboral entre mi persona y la Municipalidad de Ate. Mi vínculo fue estrictamente bajo la modalidad de orden de servicio, exclusivamente para el servicio técnico en desarrollo formativo deportivo. Por tanto, no corresponde, bajo ningún concepto, señalarme como trabajador y mucho menos calificarme como 'trabajador fantasma'", se defendió 'Cuto' con un comunicado compartido vía Instagram.

PUEDES VER: Prensa uruguaya recuerda cuando Perú 'bailó' a la Celeste en el Centenario: 'Fue un vendaval de fútbol'

lr.pe

¿Qué dijo Luis Guadalupe sobre acusaciones en su contra?

En su pronunciamiento, Guadalupe apeló a la "buena fe" con la que asegura siempre haber actuado y descartó que en algún momento haya cometido "perjuicio" contra el Estado. Además, anunció que podría tomar acciones legales a raíz de las acusaciones.

"Siempre he actuado con transparencia, responsabilidad y buena fe. Nunca he estado involucrado en actos irregulares ni he causado perjuicio al Estado. Por ello, me reservo el derecho de tomar las acciones legales correspondientes para salvaguardar mi honor, reputación y derechos fundamentales", señaló.

"Estoy plenamente convencido de que las investigaciones demostrarán la verdad de los hechos. Manifiesto mi absoluta disposición para colaborar con cualquier requerimiento de las autoridades competentes, con la plena tranquilidad de haber cumplido con mis responsabilidades", agregó el exjugador.

Pronunciamiento de Luis 'Cuto' Guadalupe. Foto: captura de Instagram

Pronunciamiento de Luis 'Cuto' Guadalupe. Foto: captura de Instagram

PUEDES VER: Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: 'Todo indica que...'

lr.pe

¿De qué está acusado 'Cuto' Guadalupe?

De acuerdo con el informe de la Contraloría, Luis Guadalupe habría recibido en el 2022 un pago de 15,000 soles por haber participado en talleres de fútbol y brindado capacitaciones que, sin embargo, no se habrían llevado a cabo debido a que en las fechas señaladas se encontraba fuera del país, según se aprecia en su registro de Migraciones.

