China aplicará aranceles antidumping de entre el 4,9% y el 19,8% a productos porcinos de la Unión Europea desde el 17 de diciembre, alargándose por cinco años. | Porcinews

China aplicará aranceles antidumping de entre el 4,9% y el 19,8% a productos porcinos de la Unión Europea desde el 17 de diciembre, alargándose por cinco años. | Porcinews

China anunció que aplicará "aranceles antidumping" de entre el 4,9% y el 19,8% a determinados productos porcinos procedentes de la Unión Europea a partir del miércoles 17 de diciembre y por un periodo de cinco años. Esta decisión, comunicada por el Ministerio de Comercio Chino, vuelve a tensar las relaciones entre Pekín y el bloque comunitario europeo.

Según las autoridades chinas, una investigación reveló que las importaciones europeas se realizaban a precios de dumping y que la industria nacional sufrió "daños importantes" como consecuencia. La medida afecta especialmente a España, primer productor de porcino en Europa y tercero a nivel mundial, según datos del Ministerio de Agricultura de español.

TE RECOMENDAMOS ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cómo impacta en España la medida adoptada por Pekín

España es uno de los países más golpeados por esta medida adoptada por Pekín, ya que china es el principal destino extracomunitario de su porcino. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura español, en 2024 las exportaciones de productos porcinos al mercado chino superaron los 1.097 millones euros, lo que representa un 11,2% de la producción nacional.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, adoptó un tono prudente al señalar que los aranceles para las empresas españolas se situarán en una media del 9,8%, una “cifra asumible”, y subrayó que el mercado chino sigue siendo prioritario para el sector. No obstante, desde la industria cárnica se calificó la medida de “injusta” y “un desenlace inesperado” que perjudica a un sector que además enfrenta el resurgimiento de la peste porcina africana.

Tensión comercial entre EU y China

La decisión sobre el porcino se produce después de que la Unión Europea anunciara su intención de imponer aranceles adicionales a los vehículos eléctricos fabricados en China, a los que acusa de beneficiarse de subvenciones estatales que distorsionan la competencia. En respuesta, Pekín abrió investigaciones no solo sobre el porcino, sino también sobre el coñac y los productos lácteos europeos.

Los productores europeos denuncian que su sector está siendo utilizado como moneda de cambio en un conflicto comercial ajeno, centrado en la industria automotriz. Estas fricciones se suman a un déficit comercial de más de US$357.000 millones en contra de la UE y a las divergencias políticas entre ambas partes, incluida la postura de China frente a la guerra en Ucrania y su estrecha relación con Rusia.