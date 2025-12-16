HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Galván reveló que Jorge Fossati buscó irse de Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

El exfutbolista de Universitario aseguró que el 'Nonno' forzó su salida del club 'crema' para dirigir en Costa Rica.

Galván reveló que Fossati quiso irse de la 'U' por dirigir a la selección de Costa Rica. Foto: Composición LR
Hace unos días se confirmó la salida de Jorge Fossati de Universitario. Las negociaciones para que el técnico uruguayo continúe en el equipo no llegaron a buen puerto. Se habló mucho sobre las peticiones que tuvo el 'Nonno' hacia la dirigencia crema, ante ello, Carlos Galván mencionó que el técnico uruguayo forzó su salida del equipo.

En el reciente programa 'A La Cama con el Rei', 'El Negro' no se guardó nada y reveló que la razón por la que Fossati puso tantas trabas, fue porque tenía una oferta para dirigir fuera del Perú. "Para mí, lo de Fossati que dicen que puso un montón de trabas para que Universitario lo suelte, es que para mí tiene algo de afuera, de mucho más dinero", mencionó el exzaguero 'crema'.

Fossati habría dejado Universitario para dirigir a la selección de Costa Rica

Al parecer el motivo principal por el que Jorge Fossati no quería continuar en Universitario, fue porque le llegó una propuesta para dirigir a la selección de Costa Rica. Las exigencias que tuvo el experimentado entrenador no fueron bien recibidas por la dirigencia crema, quienes no aceptaron algún aumento de sueldo y ciertos pedidos por parte del estratega.

Según comenta el 'Negro' Galván, no entendía porque solicitó realizar la pretemporada en Uruguay y hacer los entrenamientos de tarde. "Para mí, por lo que se comenta y por la información que yo manejo, tuvo una oferta de la selección de Costa Rica", mencionó el exzaguero del club 'crema'.

Universitario cerca de oficializar a su nuevo técnico

Está muy cerca de oficializarse la contratación del nuevo técnico de Universitario de Deportes. Javier Rabanal sería el elegido para estar al mando del club crema para dirigir el próximo año la Liga 1 y la Copa Libertadores. El español llega de consagrase campeón en Independiente de Valle esta temporada, completando un año dirigiendo al plantel profesional. Anteriormente, estuvo a cargo de las divisiones menores del club ecuatoriano.

El nacido en Tenerife, tuvo un paso importante en Europa, donde trabajó en las categorías inferiores del Willem II, para luego ser asistente técnico de Ruud van Nistelrooy en el PSV. Este paso hizo que sume experiencia para que pueda llegar a Independiente del Valle, donde ha dejado buenas presentaciones y ha llamado la atención de clubes importantes, como Universitario de Deportes.

