Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana domicilio del gobernador del Callao por caso ''Los Socios del Callao'

La Fiscalía también realiza allanamientos en otros 27 inmuebles vinculados a funcionarios y contratistas del Gobierno Regional del Callao. Ciro Castillo es señalado como el presunto líder de la organización criminal 'Los Socios del Callao'.

El gobernador del Callao es investigado por liderar una presunta organización criminal. Foto: Composición/LR

La Fiscalía junto con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) realiza desde horas de la madrugada de este lunes 15 de diciembre una serie de allanamientos a 27 inmuebles del Callao en el marco de las investigaciones por el caso 'Los Socios del Callao' así como a la vivienda de gobernador regional del Callao, Ciro Castillo.

Noticia en desarrollo...

