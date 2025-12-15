Ciro Castillo: Fiscalía allana domicilio del gobernador del Callao por caso ''Los Socios del Callao'

El gobernador del Callao es investigado por liderar una presunta organización criminal. Foto: Composición/LR

La Fiscalía junto con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) realiza desde horas de la madrugada de este lunes 15 de diciembre una serie de allanamientos a 27 inmuebles del Callao en el marco de las investigaciones por el caso 'Los Socios del Callao' así como a la vivienda de gobernador regional del Callao, Ciro Castillo.

Noticia en desarrollo...