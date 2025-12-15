HOYSuscripcion LR Focus

Premios The Best de la FIFA 2025: ¿a que hora y dónde ver la premiación a los mejores jugadores y entrenadores?

La ceremonia de los premios The Best 2025 se celebrará el martes 16 de diciembre a las 12:00 p.m. en Doha, Qatar, Sigue AQUÍ la cobertura EN VIVO del evento.

Este martes 16 de diciembre se llevará a cabo el premio The Best 2025. Foto: FIFA
Este martes 16 de diciembre se llevará a cabo el premio The Best 2025. Foto: FIFA

Este martes 16 de diciembre, desde las 12.00 p.m. (hora peruana), el fútbol se vestirá de gala con la ceremonia de los premios The Best 2025, que se llevará a cabo en el Katara Hall, dentro del complejo del hotel Fairmont en Doha, Qatar. El evento reunirá a las principales figuras del fútbol internacional y, organizado por la FIFA, se ha consolidado como una de las citas más esperadas del año, no solo por los premios que otorga, sino también por su relevancia simbólica en el cierre de la temporada futbolística.

Entre las nominaciones figuran grandes nombres, tanto de jugadores como de entrenadores, que han tenido destacadas campañas. Cabe destacar que el premio The Best reconoce el rendimiento individual más sobresaliente durante la temporada, considerando tanto actuaciones en clubes como en selecciones. Esto pone en valor no solo la consistencia, sino también el impacto en los partidos decisivos. En esta edición, el debate ha sido especialmente reñido, con varios futbolistas que se destacaron tanto en ligas europeas como en competiciones internacionales.

PUEDES VER: Javier Rabanal es el elegido: DT español dirigirá a Universitario en la próxima temporada de la Liga 1 y Copa Libertadores

lr.pe

¿A qué hora empieza los premios The Best 2025?

El evento podrá seguirse desde las 12.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países.

  • Perú (Lima): 12.00 p.m.
  • Colombia (Bogotá): 12.00 p.m.
  • Ecuador (Quito): 12.00 p.m.
  • Venezuela (Caracas): 12.30 p.m.
  • Bolivia (La Paz): 1.00 p.m.
  • Paraguay (Asunción): 1.00 p.m.
  • Chile (Santiago): 2.00 p.m.
  • Argentina (Buenos Aires): 2.00 p.m.
  • Uruguay (Montevideo): 2.00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 2.00 p.m.

Ver ONLINE los premios The Best 2025

Los premios The Best 2025 se podrán ver en vivo mediante streaming en la página web de la FIFA. Además, puedes seguir la cobertura en línea del evento aquí, en La República Deportes.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se rinde ante Javier Rabanal tras su posible llegada Universitario: “Es un salto de calidad, sin duda”

lr.pe

¿Cuándo y dónde se entregarán los premios The Best 2025?

La FIFA entregará los premios The Best 2025 este martes 16 de diciembre en una gala que se realizará en Doha, Qatar.

¿Quiénes son los nominados para el trofeo The Best?

  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (FC Barcelona)
  • Raphinha (FC Barcelona)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Vitinha (PSG)
  • Lamine Yamal (FC Barcelona)
