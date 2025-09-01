HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Perú vs Uruguay: últimas noticias del partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Uruguay llega como favorito al encuentro, ocupando el cuarto lugar con 24 puntos, mientras que Perú, en la penúltima posición con 12, necesita urgentemente sumar para aspirar al repechaje.

Perú se juega la vida contra Uruguay por las Eliminatorias 2026. Foto: Lr/ESPN
Perú se juega la vida contra Uruguay por las Eliminatorias 2026. Foto: Lr/ESPN

La selección peruana de fútbol se alista para un complicado partido ante Uruguay, en Montevideo, por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Los 'charrúas' parten como favoritos para sellar su clasificación al Mundial 2026. En cambio, los dirigidos por Óscar Ibáñez urgen de triunfos para seguir soñando con el repechaje. Además, el once titular nacional tendrá bajas sensibles en el imponente Estadio Centenario.

Perú vs Uruguay, últimas noticias del partido

14:35
1/9/2025

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026

El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay está programado para el próximo jueves 4 de septiembre en Montevideo. El choque comenzará desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya). Es importante destacar que en territorio peruano, se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes.

14:34
1/9/2025

¿Cómo le fue a Perú jugando contra Uruguay en Montevideo?

Perú se llevó 4 derrotas y solo una victoria. Justamente, un dato alarmante es que dentro de esos partidos hay una goleada abultada a favor de los ‘charrúas’. El imborrable 6-0 en el año 2012 cuando se jugaban las Eliminatorias Sudamericanas a Sudáfrica 2010 e incluso creció el rumor de actos de indisciplina previo a este vital cotejo. La letal goleada dejó por los suelos a la plantilla nacional. 

14:31
1/9/2025

Entradas para el Perú vs Uruguay

Según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), las entradas para los hinchas peruanos tienen un costo de 100 dólares. Los aficionados locales, por su parte, podrán adquirir boletos con dos precios diferentes: 590 dólares y 2.490 dólares.

La Bicolor se encuentra en la penúltima casilla con 12 puntos, en la tabla de posiciones, mientras que Uruguay luce en el cuarto puesto con 24 puntos. El historial y los antecedentes en los cruces entre ambos equipos inclinan la balanza a favor de los excampeones de América, pero pueden surgir sorpresas.

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias está programado para el próximo jueves de septiembre en el Centenario de Montevideo. Un triunfo pone a tiro a los charrúas para clasificar al Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.

¿Dónde ver Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable. Además, de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV APP.

