Feriados y días no laborables del 2026 en Perú: mira el calendario oficial de los días festivos para descansar

A poco de cerrar el año, muchos peruanos ya evalúan cómo organizar sus vacaciones, escapadas familiares o fines de semana largos en 2026. Con un total de 16 feriados nacionales, el nuevo calendario ofrece diversas oportunidades para descansar sin dejar de lado los compromisos laborales.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recomendó revisar el calendario anual con anticipación, a fin de coordinar correctamente con empleadores y evitar contratiempos. Además, es clave entender la diferencia entre un feriado y un día no laborable, ya que las implicancias legales y salariales no son las mismas.

Feriados 2026: ¿cuáles son los días de descanso en Perú?

El Gobierno peruano ha confirmado 16 feriados nacionales para el año 2026, los cuales aplican tanto para trabajadores del sector público como privado. Estas fechas permitirán disfrutar de días de descanso remunerados, ideales para desconectarse de la rutina. A continuación, te presentamos la lista completa:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Estas fechas, al coincidir con fines de semana o días estratégicos, también podrían generar “puentes” laborales, ideales para viajes o actividades familiares. Por ello, es recomendable planificar con tiempo y verificar los posibles impactos en la operatividad de cada empresa.

¿Cuáles son los días no laborables 2026 en Perú?

A diferencia de los feriados, los días no laborables son establecidos de manera excepcional por el Gobierno, principalmente para el sector público. Aunque aún no se ha publicado el listado oficial de días no laborables para 2026, lo habitual es que se anuncien en decretos supremos durante el primer trimestre del año.

En el sector privado, la aplicación de estos días depende exclusivamente del empleador. Si una empresa decide otorgar descanso durante una de estas jornadas, deberá establecer previamente la forma de recuperación de horas, ya sea con horas extras, trabajo en sábado o mediante descuentos de vacaciones.

En 2025, por ejemplo, se declararon varios días no laborables para fomentar el turismo interno y optimizar la economía local, una medida que se espera repetir el próximo año.

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

Aunque muchas personas los utilizan como sinónimos, existen diferencias importantes entre un feriado y un día no laborable en Perú, especialmente en términos de derechos laborales y compensaciones salariales.