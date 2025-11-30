Feriados y días no laborables del 2026 en Perú: mira el calendario oficial de los días festivos para descansar
Consulta el calendario oficial de feriados y días no laborables del 2026 en Perú. Conoce qué fechas serán no laborables y cómo planificar descansos sin afectar tus responsabilidades laborales.
A poco de cerrar el año, muchos peruanos ya evalúan cómo organizar sus vacaciones, escapadas familiares o fines de semana largos en 2026. Con un total de 16 feriados nacionales, el nuevo calendario ofrece diversas oportunidades para descansar sin dejar de lado los compromisos laborales.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recomendó revisar el calendario anual con anticipación, a fin de coordinar correctamente con empleadores y evitar contratiempos. Además, es clave entender la diferencia entre un feriado y un día no laborable, ya que las implicancias legales y salariales no son las mismas.
Feriados 2026: ¿cuáles son los días de descanso en Perú?
El Gobierno peruano ha confirmado 16 feriados nacionales para el año 2026, los cuales aplican tanto para trabajadores del sector público como privado. Estas fechas permitirán disfrutar de días de descanso remunerados, ideales para desconectarse de la rutina. A continuación, te presentamos la lista completa:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Estas fechas, al coincidir con fines de semana o días estratégicos, también podrían generar “puentes” laborales, ideales para viajes o actividades familiares. Por ello, es recomendable planificar con tiempo y verificar los posibles impactos en la operatividad de cada empresa.
¿Cuáles son los días no laborables 2026 en Perú?
A diferencia de los feriados, los días no laborables son establecidos de manera excepcional por el Gobierno, principalmente para el sector público. Aunque aún no se ha publicado el listado oficial de días no laborables para 2026, lo habitual es que se anuncien en decretos supremos durante el primer trimestre del año.
En el sector privado, la aplicación de estos días depende exclusivamente del empleador. Si una empresa decide otorgar descanso durante una de estas jornadas, deberá establecer previamente la forma de recuperación de horas, ya sea con horas extras, trabajo en sábado o mediante descuentos de vacaciones.
En 2025, por ejemplo, se declararon varios días no laborables para fomentar el turismo interno y optimizar la economía local, una medida que se espera repetir el próximo año.
¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?
Aunque muchas personas los utilizan como sinónimos, existen diferencias importantes entre un feriado y un día no laborable en Perú, especialmente en términos de derechos laborales y compensaciones salariales.
- Feriado nacional:
- Es de cumplimiento obligatorio.
- Aplica a todos los trabajadores del sector público y privado.
- Si se trabaja en esa fecha, y no se otorga un día libre compensatorio, el empleado debe recibir una remuneración equivalente a tres veces su salario diario: el pago normal, el pago por las horas trabajadas y un adicional del 100%.
- No otorgar este beneficio se considera una infracción muy grave, con sanciones que oscilan entre los S/ 1.000 y más de S/ 24.000, según el tipo y tamaño de la empresa.
- Día no laborable:
- Es decretado por el Ejecutivo.
- Se dirige principalmente al sector público.
- En el ámbito privado, queda a criterio del empleador.
- Las horas no trabajadas deben recuperarse dentro de los 10 días hábiles siguientes, o según lo acuerde cada institución.
- No implica pago extra si se trabaja.