"No era justo quedarme con algo que no era mío", describieron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ Yape

"No era justo quedarme con algo que no era mío", describieron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ Yape

El singular caso de un joven peruano se viralizó en redes sociales tras recibir una transferencia de Yape por error. El usuario se percató de este detalle al revisar el aplicativo de la billetera digital con un ingreso de S/50. De esta forma, decidió demostrar su honestidad y no dudó en devolver el dinero acompañado de un mensaje tranquilizador. La historia generó reacciones divididas.

Joven recibió 'yapeo' de S/50 y decidió devolverlo

De acuerdo a la publicación de 27miguelgarcia en TikTok, un joven peruano recibió por error una transferencia de S/50 soles a través de Yape, billetera digital del BCP, pero en lugar de aprovecharse del dinero, decidió devolverlo de inmediato. "¿Qué hice? Devolver el dinero que no era mío", enfatizó.

PUEDES VER: Periodistas mexicanos piden disculpas a Pol Deportes por polémicos comentarios de Javier Olvera

Con un mensaje claro, el protagonista del clip viral respondió: "Hola, llegó por error el 'yapeo'. Tranquila, aún hay gente honrada. Que tengas buen día". Al respecto, la remitente agradeció el gesto y le dio S/1 como recompensa por su buena acción. "Gracias, amigo mío, no te conozco, pero me equivoqué al yapear, Dios tocó tu corazón y me devolviste, Dios te bendiga", respondió.

Diversas reacciones en redes sociales sobre transferencia de Yape por error

Su reacción captó la atención en las redes sociales, ya que, muchos priorizan su propio beneficio, el gesto del joven peruano brilló como un verdadero ejemplo de honestidad y valores. Cabe resaltar, que el aplicativo Yape habilitó la función de recuperar dinero en caso de transferencias erróneas mediante el envío de un mensaje al remitente. Sin embargo, esta acción queda a voluntad de la otra persona.

"A mí me yapearon S/ 500 y necesitaba ese dinero en ese momento, pero me dije no esa plata no es mía. A los minutos me llamaron a mi número personal y lo regresé en ese mismo instante", "Yo devolví 200 soles. No era justo quedarme con algo que no era mío y a las semanas siguientes, mi mamá 'yapeó' por error a alguien y le devolvieron. Lo que uno hace a veces se devuelve, quizá no contigo, pero sí con tus seres queridos", "Lo ajeno se devuelve", "A mí me yapearon S/6 por error y mi celular estaba en silencio. Habían pasado 2 horas y cuando abrí mi WhatsApp tenía cinco mensajes de personas diferentes diciendo que devuelva", "Me confundí con una transferencia de S/500, me lo devolvieron y le di S/50", indicaron usuarios.

También hubo reacciones divididas: "Yo no devuelvo nada, es problema de la persona que manda, no es tu obligación" y "Yo no devuelvo, no fue mi error".