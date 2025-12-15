HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Indecopi multa a Win con más de S/474 mil por difundir información engañosa en su publicidad

El contenido engañoso de Win en redes sociales afectó la percepción de los usuarios y la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, según Indecopi.

Indecopi también ordenó el cese definitivo de las piezas publicitarias de Win en redes sociales.
Indecopi también ordenó el cese definitivo de las piezas publicitarias de Win en redes sociales. | Foto: Win / Indecopi | Composición: LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), mediante la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD), indicó en la Resolución Nº 233-2025/CCD-INDECOPI que WI-NET Telecom S.A.C. (Win) recibirá una multa de S/ 474.812 por presentar contenido publicitario engañoso de las características de su servicio de internet.

PUEDES VER: Este 15 de diciembre de 2025, Indecopi lanza subasta de casas, departamentos, oficinas y más con precios desde S/2.016 en su sede central

Publicidad de Win influía erróneamente en la percepción de los usuarios, según Indecopi

WI-Net Telecom S. A. C. (Win), tras la denuncia de América Móvil Perú S.A.C. (América Móvil), tendrá que pagar una multa total de 88.75 UIT (S/474,812) por difundir 42 piezas publicitarias con mensajes engañosos sobre las características de su servicio de internet fijo. En ellos, se detectaron “afirmaciones que podían inducir a error al consumidor al presentar beneficios que no estaban sustentados o que no se correspondían con las prestaciones reales de la empresa”, según Indecopi.

Mensajes como “Con WIN no tendrás retrasos en tu señal” y “Con el plan más veloz, navega al toque y sin complicaciones” fueron identificados tras la investigación correspondiente; y, acorde a la entidad reguladora, no reflejaban las características reales del servicio que se ofrecía.

De igual manera, se indicó que el contenido presentado en las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de Win generaron una percepción equivocada en los consumidores e influyeron en la competencia del mercado de las telecomunicaciones.

PUEDES VER: ¿Te cobran 5% extra cuando pagas con tarjeta en Perú? Indecopi responde si es una práctica legal y cuándo puedes denunciarla

lr.pe

Multa impuesta por Indecopi: ¿cuál fue la diferenciación por contenido?

Win recibió multas variadas acorde a cada anuncio. De los 42, los que tuvieron un mayor alcance recibieron sanciones más altas, de hasta más de 10 UIT cada uno. Además, Indecopi dispuso su cese inmediato y definitivo para evitar que se difundan de nuevo.

A continuación, presentamos el listado de multas base para cada pieza publicitaria de Win, tal como se indica en la versión pública de la Resolución Nº 233-2025/CCD-INDECOPI.

Multas base por cada contenido evaluado de Win. | Foto: Indecopi

Multas base por cada contenido evaluado de Win. | Foto: Indecopi

