Indecopi multa a Win con más de S/474 mil por difundir información engañosa en su publicidad

Indecopi también ordenó el cese definitivo de las piezas publicitarias de Win en redes sociales. | Foto: Win / Indecopi | Composición: LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), mediante la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD), indicó en la Resolución Nº 233-2025/CCD-INDECOPI que WI-NET Telecom S.A.C. (Win) recibirá una multa de S/ 474.812 por presentar contenido publicitario engañoso de las características de su servicio de internet.

Publicidad de Win influía erróneamente en la percepción de los usuarios, según Indecopi

WI-Net Telecom S. A. C. (Win), tras la denuncia de América Móvil Perú S.A.C. (América Móvil), tendrá que pagar una multa total de 88.75 UIT (S/474,812) por difundir 42 piezas publicitarias con mensajes engañosos sobre las características de su servicio de internet fijo. En ellos, se detectaron “afirmaciones que podían inducir a error al consumidor al presentar beneficios que no estaban sustentados o que no se correspondían con las prestaciones reales de la empresa”, según Indecopi.

Mensajes como “Con WIN no tendrás retrasos en tu señal” y “Con el plan más veloz, navega al toque y sin complicaciones” fueron identificados tras la investigación correspondiente; y, acorde a la entidad reguladora, no reflejaban las características reales del servicio que se ofrecía.

De igual manera, se indicó que el contenido presentado en las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de Win generaron una percepción equivocada en los consumidores e influyeron en la competencia del mercado de las telecomunicaciones.

Multa impuesta por Indecopi: ¿cuál fue la diferenciación por contenido?

Win recibió multas variadas acorde a cada anuncio. De los 42, los que tuvieron un mayor alcance recibieron sanciones más altas, de hasta más de 10 UIT cada uno. Además, Indecopi dispuso su cese inmediato y definitivo para evitar que se difundan de nuevo.

A continuación, presentamos el listado de multas base para cada pieza publicitaria de Win, tal como se indica en la versión pública de la Resolución Nº 233-2025/CCD-INDECOPI.