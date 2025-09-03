Alineaciones de Colombia contra Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Bolivia llega a este partido tras derrotar 2-0 a Chile, mientras que Colombia viene de un empate 1-1 con Argentina. Foto: composición LR/AFP

Por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, Colombia recibirá a Bolivia en Barranquilla con el objetivo de lograr una victoria que selle su clasificación al siguiente Mundial. El equipo que dirige Néstor Lorenzo se ubica actualmente en la sexta posición con 22 puntos (4 unidades más que Venezuela, que se encuentra séptima) y solo un triunfo les permitirá acceder a la próxima Copa del Mundo, de lo contrario, tendrán que esperar hasta la última jornada. Bolivia, octava con 17 puntos, aún sueña en esta fase final y buscará dar el golpe de visita.

Para este partido, ambos técnicos buscarán elaborar su mejor oncena, pues son conscientes de lo que está en juego a solo dos fechas para el final de este proceso clasificatorio.

Alineaciones de Colombia contra Bolivia por las Eliminatorias 2026

Este sería el once inicial de los Cafeteros. Luis Díaz y Jhon Córdoba integrarían la ofensiva.

Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo

Alineaciones de Bolivia contra Colombia por las Eliminatorias 2026

Así formaría la Verde en su visita al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Guillermo Viscarra, Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Moisés Paniagua y Carmelo Algarañaz. DT: Óscar Villegas

Tabla de las Eliminatorias 2026 previo a la penúltima fecha

Por ahora, las únicas selecciones clasificadas son Argentina, Ecuador y Brasil. En contraste, solo Chile está eliminado.