Alineaciones de Colombia contra Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Colombia y Bolivia protagonizarán un partidazo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, en este reinicio del proceso clasificatorio. Con un triunfo, los de Néstor Lorenzo clasificarán al Mundial 2026.

Bolivia llega a este partido tras derrotar 2-0 a Chile, mientras que Colombia viene de un empate 1-1 con Argentina. Foto: composición LR/AFP
Bolivia llega a este partido tras derrotar 2-0 a Chile, mientras que Colombia viene de un empate 1-1 con Argentina. Foto: composición LR/AFP

Por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, Colombia recibirá a Bolivia en Barranquilla con el objetivo de lograr una victoria que selle su clasificación al siguiente Mundial. El equipo que dirige Néstor Lorenzo se ubica actualmente en la sexta posición con 22 puntos (4 unidades más que Venezuela, que se encuentra séptima) y solo un triunfo les permitirá acceder a la próxima Copa del Mundo, de lo contrario, tendrán que esperar hasta la última jornada. Bolivia, octava con 17 puntos, aún sueña en esta fase final y buscará dar el golpe de visita.

Para este partido, ambos técnicos buscarán elaborar su mejor oncena, pues son conscientes de lo que está en juego a solo dos fechas para el final de este proceso clasificatorio.

Alineaciones de Colombia contra Bolivia por las Eliminatorias 2026

Este sería el once inicial de los Cafeteros. Luis Díaz y Jhon Córdoba integrarían la ofensiva.

  • Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo

Alineaciones de Bolivia contra Colombia por las Eliminatorias 2026

Así formaría la Verde en su visita al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

  • Guillermo Viscarra, Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Moisés Paniagua y Carmelo Algarañaz. DT: Óscar Villegas

Tabla de las Eliminatorias 2026 previo a la penúltima fecha

Por ahora, las únicas selecciones clasificadas son Argentina, Ecuador y Brasil. En contraste, solo Chile está eliminado.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410
Incendio en Barranco: Bomberos rescatan a adulto mayor de 85 años atrapado en vivienda precaria

Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

Deportes

Eddie Fleischman fulminó a Jorge Fossati por insinuar que están perjudicando a Universitario para no salir campeón: "Pobre hombre"

Rodrigo Bentancur recuerda victoria de Perú en Lima por Eliminatorias y advierte: "Siempre se ha sido durísimo"

Argentina vs Venezuela: día, hora y canal de partido por Eliminatorias en el Monumental

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

INPE: Nuevo penal en El Frontón solo tendría capacidad para 108 reclusos y no para 2,000 como dice el gobierno

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

