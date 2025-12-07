Alianza Lima se fue por la puerta de atrás. 2025 pintaba como una de la mejor temporada para el club de La Victoria debido a la inversión y experiencia de la plantilla. El equipo de Néstor Gorosito arrancó e incluso sorprendió en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sin embargo, en el tramo final se desplomaron. El Torneo Clausura se pintó de 'crema' y los Playoffs de 'celeste'. Por este motivo, la directiva hará una purga en el club.

Néstor Gorosito fue el principal señalado, pero otros 6 jugadores también serían despedidos o no renovados por los malos resultados que firmó el equipo. Algunas son figuras y suplentes, ya que no dieron la talla en la recta final de la temporada.

¿Quiénes son los 6 jugadores que no continuarán en Alianza Lima para la próxima temporada?

Alianza Lima hará oficial la salida de seis futbolistas de su plantilla de cara a la temporada 2026. Los jugadores que no continuarán en el club son Angelo Campos, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Pablo Cepellini, Álan Cantero y Hernán Barcos. Esta decisión marca un cambio significativo en el equipo, que busca renovar su alineación para afrontar los próximos desafíos. Además, con otro entrenador en lugar de Néstor Gorosito.

En el caso de Enrique, su falta de destacadas actuaciones también ha influido en esta decisión e incluso la directiva analizó la necesidad de liberar un cupo para un jugador extranjero. Por otro lado, la salida de Cantero se debe a su elevado costo, lo que ha llevado a la dirigencia a optar por su desvinculación del club.

PUEDES VER: Hernán Barcos recibió el cariño de los hinchas de Alianza Lima pese a la dura eliminación ante Sporting Cristal por Liga 1

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ‘Pirata’ disputó un total de 187 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotando 76 goles y registrando 21 asistencias (61 en Liga 1, 7 en Copa Libertadores, 1 en Copa Sudamericana y 1 en Copa Bicentenario). Gracias a este destacado desempeño, se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y se ubicó entre los diez máximos artilleros de Alianza Lima. Además, fue bicampeón de la Liga 1 en 2021 y 2022, desempeñando un papel clave también a nivel internacional.