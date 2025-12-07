HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos
Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     Elecciones internas por delegados EN VIVO: 37 partidos eligen a sus candidatos     
Deportes

Alianza Lima no renovará a 6 jugadores tras la dura eliminación ante Sporting Cristal: la purga empezó con Néstor Gorosito

El final de una era. El popular club de La Victoria decidió que no contará con algunos jugadores para la próxima temporada. Además, tampoco renovó al 'Pipo' Gorosito

El Pipo Gorosito fue despedido y con él se van otros 6 jugadores. Foto: LR/Bolavip
El Pipo Gorosito fue despedido y con él se van otros 6 jugadores. Foto: LR/Bolavip

Alianza Lima se fue por la puerta de atrás. 2025 pintaba como una de la mejor temporada para el club de La Victoria debido a la inversión y experiencia de la plantilla. El equipo de Néstor Gorosito arrancó e incluso sorprendió en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sin embargo, en el tramo final se desplomaron. El Torneo Clausura se pintó de 'crema' y los Playoffs de 'celeste'. Por este motivo, la directiva hará una purga en el club.

Néstor Gorosito fue el principal señalado, pero otros 6 jugadores también serían despedidos o no renovados por los malos resultados que firmó el equipo. Algunas son figuras y suplentes, ya que no dieron la talla en la recta final de la temporada.

PUEDES VER: Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

lr.pe

¿Quiénes son los 6 jugadores que no continuarán en Alianza Lima para la próxima temporada?

Alianza Lima hará oficial la salida de seis futbolistas de su plantilla de cara a la temporada 2026. Los jugadores que no continuarán en el club son Angelo Campos, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Pablo Cepellini, Álan Cantero y Hernán Barcos. Esta decisión marca un cambio significativo en el equipo, que busca renovar su alineación para afrontar los próximos desafíos. Además, con otro entrenador en lugar de Néstor Gorosito.

En el caso de Enrique, su falta de destacadas actuaciones también ha influido en esta decisión e incluso la directiva analizó la necesidad de liberar un cupo para un jugador extranjero. Por otro lado, la salida de Cantero se debe a su elevado costo, lo que ha llevado a la dirigencia a optar por su desvinculación del club.

PUEDES VER: Hernán Barcos recibió el cariño de los hinchas de Alianza Lima pese a la dura eliminación ante Sporting Cristal por Liga 1

lr.pe

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ‘Pirata’ disputó un total de 187 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotando 76 goles y registrando 21 asistencias (61 en Liga 1, 7 en Copa Libertadores, 1 en Copa Sudamericana y 1 en Copa Bicentenario). Gracias a este destacado desempeño, se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y se ubicó entre los diez máximos artilleros de Alianza Lima. Además, fue bicampeón de la Liga 1 en 2021 y 2022, desempeñando un papel clave también a nivel internacional.

Notas relacionadas
Clásico Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina 2025 vía América tvGO: Oliveira anota el 1-0

Clásico Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina 2025 vía América tvGO: Oliveira anota el 1-0

LEER MÁS
Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

LEER MÁS
Miguel Araujo reveló que Paulo Autuori les metió un 'café cargado' para remontar ante Alianza Lima: "Nos hizo despertar"

Miguel Araujo reveló que Paulo Autuori les metió un 'café cargado' para remontar ante Alianza Lima: "Nos hizo despertar"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Clásico Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina 2025 vía América tvGO: Sandy Dorador anota el 2-0

Clásico Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina 2025 vía América tvGO: Sandy Dorador anota el 2-0

LEER MÁS
Venezuela se lleva la medalla de oro de vóley femenino en Juegos Bolivarianos tras imponerse a la selección peruana

Venezuela se lleva la medalla de oro de vóley femenino en Juegos Bolivarianos tras imponerse a la selección peruana

LEER MÁS
Alianza Lima y los complicados rivales que podría enfrentar en la Fase 1 de la Copa Libertadores tras ser Perú 4

Alianza Lima y los complicados rivales que podría enfrentar en la Fase 1 de la Copa Libertadores tras ser Perú 4

LEER MÁS
Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO HOY por la fecha 15 de LaLiga: 'Merengues' empatan 0-0 en el primer tiempo

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO HOY por la fecha 15 de LaLiga: 'Merengues' empatan 0-0 en el primer tiempo

LEER MÁS
Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

Alianza Lima confirma salida de Néstor Gorosito tras eliminación ante Sporting Cristal: "Le deseamos el mayor de los éxitos"

LEER MÁS
Esposa de Hernán Barcos confronta a hincha que lo culpó de derrota de Alianza Lima ante Cristal: “Jamás se hizo la víctima”

Esposa de Hernán Barcos confronta a hincha que lo culpó de derrota de Alianza Lima ante Cristal: “Jamás se hizo la víctima”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Deportes

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga de España: alineaciones confirmadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025