Eddie Fleischman fulminó a Jorge Fossati por insinuar que están perjudicando a Universitario para no salir campeón: "Pobre hombre"
El comunicador arremetió contra Jorge Fossati por sus recientes declaraciones a una radio de Uruguay en las cuales asegura que hay objetivos extradeportivos para que la 'U' no se corone campeón.
- Jorge Fossati hace fuertes acusaciones desde Uruguay sobre la Liga 1: "Están viendo que Universitario no salga campeón"
- Fossati irónico sobre el VAR en el gol anulado a Universitario: "Será que soy demasiado veterano y no entiendo de tecnología"
Desde Uruguay, Jorge Fossati volvió a apuntar contra algunas cuestiones alejadas de lo deportivo que estarían perjudicando, según él, a Universitario en el Torneo Clausura. En una entrevista para Radio Sport 890 de Uruguay este miércoles 3 de septiembre, el entrenador charrúa aseguró que la 'U' está sufriendo "contrariedades" en esta parte del torneo peruano porque hay un objetivo de que su equipo no salga campeón nacional. Uno de los que se mostró en contra de estas declaraciones fue Eddie Fleischman, quien suele ser muy crítico con el extécnico de la selección peruana por siempre victimizarse.
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el comentarista deportivo fue satírico con las recientes palabras de Fossati y señaló que él también sufrió "contrariedades" cuando la selección peruana era dirigida por él. Además, lo volvió a criticar por hacerse la víctima.
PUEDES VER: Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: 'Todo indica que va a ser…'
Eddie Fleischman apuntó contra Jorge Fossati tras recientes declaraciones
"Alucinante. Caramba pobre hombre, vive siendo víctima siempre. A nosotros nos tocó sufrir contrariedades con una selección dirigida por él que dio lástima", se lee en la primera parte de la publicación de Fleischman en la mencionada red social.
Luego, añadió: "Nosotros somos las víctimas de 'la víctima'". Fleischman, quien se caracteriza por su actitud frontal contra algunas irregularidades que existen la Liga 1, es uno de los comentaristas deportivos que suele cuestionar a Fossati por la postura que adopta cuando la 'U' no gana.
PUEDES VER: Prensa uruguaya recuerda cuando selección peruana "bailó" a la Celeste en el Centenario: 'Fue un vendaval de fútbol'
¿Qué dijo Jorge Fossati?
En charla con Radio Sport 890, Fossati afirmó que Universitario ha sido víctima de programaciones "sin sentido" y decisiones arbitrales "poco creíbles".
"Ganamos el Apertura, ahora estamos en pleno Clausura y estamos sufriendo unas contrariedades que no tienen nada que ver con lo futbolístico, sino desde otros lugares. Parece que estarían viendo cómo hacer para que no pudiéramos salir campeones y con eso cerrar el año como campeón. (...) Sí (estoy hablando de cosas extrafutbolísticas", fue parte de lo que declaró.