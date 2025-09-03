Desde Uruguay, Jorge Fossati volvió a apuntar contra algunas cuestiones alejadas de lo deportivo que estarían perjudicando, según él, a Universitario en el Torneo Clausura. En una entrevista para Radio Sport 890 de Uruguay este miércoles 3 de septiembre, el entrenador charrúa aseguró que la 'U' está sufriendo "contrariedades" en esta parte del torneo peruano porque hay un objetivo de que su equipo no salga campeón nacional. Uno de los que se mostró en contra de estas declaraciones fue Eddie Fleischman, quien suele ser muy crítico con el extécnico de la selección peruana por siempre victimizarse.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el comentarista deportivo fue satírico con las recientes palabras de Fossati y señaló que él también sufrió "contrariedades" cuando la selección peruana era dirigida por él. Además, lo volvió a criticar por hacerse la víctima.

Eddie Fleischman apuntó contra Jorge Fossati tras recientes declaraciones

"Alucinante. Caramba pobre hombre, vive siendo víctima siempre. A nosotros nos tocó sufrir contrariedades con una selección dirigida por él que dio lástima", se lee en la primera parte de la publicación de Fleischman en la mencionada red social.

Luego, añadió: "Nosotros somos las víctimas de 'la víctima'". Fleischman, quien se caracteriza por su actitud frontal contra algunas irregularidades que existen la Liga 1, es uno de los comentaristas deportivos que suele cuestionar a Fossati por la postura que adopta cuando la 'U' no gana.

¿Qué dijo Jorge Fossati?

En charla con Radio Sport 890, Fossati afirmó que Universitario ha sido víctima de programaciones "sin sentido" y decisiones arbitrales "poco creíbles".

"Ganamos el Apertura, ahora estamos en pleno Clausura y estamos sufriendo unas contrariedades que no tienen nada que ver con lo futbolístico, sino desde otros lugares. Parece que estarían viendo cómo hacer para que no pudiéramos salir campeones y con eso cerrar el año como campeón. (...) Sí (estoy hablando de cosas extrafutbolísticas", fue parte de lo que declaró.