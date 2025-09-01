HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Colombia vs Bolivia desde Barranquilla por eliminatorias: ¿cuándo, a qué hora y por qué canal ver el partido?

Mientras la selección boliviana lucha por alcanzar el repechaje mundialista, los cafeteros están a una victoria de sellar su clasificación a falta de una fecha.

Colombia perdió en El Alto ante Bolivia, por la primera rueda. Foto: AFP
Colombia perdió en El Alto ante Bolivia, por la primera rueda. Foto: AFP

Se avecina una definición dramática de las Eliminatorias al Mundial 2026. Uno de los equipos que viene prolongando su tan ansiada clasificación es la selección Colombia, que tiene todo a su favor para conseguirlo cuando recibe a la selección boliviana, que también libra su propia batalla, pero apuntando al repechaje.

Colombia se encuentra en puestos de repechaje con 22 puntos, aunque buscará asegurar su pase en esta fecha doble. Por su parte, Bolivia necesita con urgencia un triunfo, ya que con 17 unidades se ubica en la antepenúltima posición de la tabla de las Eliminatorias. Sin duda, se viene un duelo atractivo.

PUEDES VER: Partido Paraguay vs Ecuador en el Defensores del Chaco: día, horarios y canales por la fecha 17 de eliminatorias

lr.pe

¿Cuándo juega Colombia contra Bolivia por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se disputará este jueves 4 de setiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este cotejo será el caluroso e imponente Estadio Metropolitano de Barranquilla. El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo podría consumar su clasificación a la cita mundialista con un triunfo.

¿A qué hora juega Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias 2026?

En suelo peruano, el compromiso entre Colombia vs Bolivia por las Eliminatorias 2026 se disputará desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Brasil vs Chile por Eliminatorias? Hora y canal del partido en el estadio Maracaná

lr.pe

¿En qué canal ver Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias 2026?

La transmisión del choque entre Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de Movistar Eventos y Movistar App. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

