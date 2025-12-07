HOYSuscripcion LR Focus

Christian Cueva cada vez más cerca de Juan Pablo II: la enigmática publicación del club de Chongoyape por el posible fichaje de 'Aladino'

Juan Pablo II generó revuelo entre sus seguidores tras compartir una publicación con música de cumbia y una lámpara, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible regreso de Christian Cueva al fútbol peruano.

Juan Pablo II publicó un video haciendo alusión a Christian Cueva. Foto: composición LR/Juan Pablo II/Fanáticos del Fútbol
Juan Pablo II publicó un video haciendo alusión a Christian Cueva. Foto: composición LR/Juan Pablo II/Fanáticos del Fútbol

Juan Pablo II ha sorprendido con una publicación en redes sociales, donde se aprecia una lámpara y música de cumbia. Esta publicación encendió las redes, ya que muchos hinchas del club la relacionaron con Christian Cueva, quien, como se recuerda, dejó Emelec tras un complicado paso por el cuadro ‘Bombillo’.

Tras la publicación, varios aficionados se ilusionaron con la posibilidad de ver nuevamente a ‘Aladino’ en el fútbol peruano. Sin embargo, es importante señalar que, por ahora, no hay nada confirmado y todo se mantiene en el terreno de la especulación.

¿Juan Pablo II fichará a Christian Cueva?

El video, publicado en Facebook, se volvió rápidamente viral y generó comentarios, pues que le llegue un mensaje de un jugador como Cueva a Juan Pablo II podría elevar las aspiraciones del club de Chongoyape de cara a lo que será la siguiente temporada en la Liga 1.

Gerente deportivo de Emelec habla sobre la salida de Christian Cueva

En una entrevista con el programa de la @KCH Radio de Guayaquil, Baldeón explicó que la decisión fue consensuada con el jugador. “Ayer conversamos con Christian y llegamos a feliz término para ambas partes. Él es un caballero y no vamos a tener inconvenientes”, afirmó el directivo. Con esta declaración, se resalta que la rescisión del contrato, vigente hasta mediados de 2026, se realizó de manera cordial.

¿Por qué Christian Cueva dejó Emelec?

De acuerdo con Guillermo Duró, técnico de Emelec, 'Aladino' ya no se encontraba a gusto en el equipo ecuatoriano, motivo por el cual optó por finalizar su contrato y volver a Perú.

''No la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene la posibilidad o las opciones de algunos otros clubes. Prefirió rescindir el contrato o llegar a un acuerdo con los dirigentes para volver a su país'', señaló Duró.

