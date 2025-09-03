HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Prestigioso medio uruguayo y su lapidario análisis sobre Perú previo al partido: "Chances casi nulas y sin su ídolo"

A menos de 1 día del crucial partido ante Perú en Montevideo, la prensa uruguaya realizó una dura evaluación del presente que afronta la Bicolor en el tramo final de las Eliminatorias.

Paolo Guerrero fue mundialista con la selección peruana en Rusia 2018. Foto: composición LR/AFP
Paolo Guerrero fue mundialista con la selección peruana en Rusia 2018. Foto: composición LR/AFP

La selección peruana no tiene margen de error ante Uruguay en Montevideo y necesita un milagro para seguir con la ilusión de alcanzar la zona de repechaje de las Eliminatorias 2026. El crítico panorama que afrontan los dirigidos por Óscar Ibáñez no pasó desapercibido en el país charrúa y la prensa.

El prestigioso diario 'El País' analizó el complejo presente que afronta el combinado incaico en el certamen continental e hizo un contraste con la realidad del equipo de Marcelo Bielsa, que puede asegurar su boleto a la próxima Copa del Mundo.

PUEDES VER: Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

lr.pe

Prestigioso medio uruguayo lapida a Perú previo al partido

"Mientras Uruguay tiene un pie en el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, la realidad de su próximo rival de Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Perú, es totalmente distinto. Los incaicos tienen chances casi nulas de clasificación, pero las matemáticas dan y están dispuestos a dar pelea", señaló el citado medio.

Entre los puntos positivos que resaltaron sobre la Blanquirroja, repararon en la convocatoria de Piero Cari, quien destacado en los últimos meses con la camiseta de Alianza Lima. Sin embargo, no pasaron por alto la ausencia del lesionado Paolo Guerrero.

"La selección incaica no contará con el ídolo Paolo Guerrero, compañero de Cari, que se lesionó en el partido de vuelta de Copa Sudamericana entre Alianza y el tricolor Paulista", concluyeron.

PUEDES VER: Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica medida

lr.pe

¿Cuándo juega Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú versus Uruguay, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, se jugará este jueves 4 de setiembre en el mítico Centenario de Montevideo.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay?

El partido entre Perú y Uruguay por la penúltima jornada está programado para jugarse desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya).

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La selección uruguaya solo necesita un empate para clasificar al Mundial 2026, mientras que Perú debe ganar todos los partidos que le restan y esperar que Venezuela y Bolivia registren resultados desfavorables.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias. Foto: Conmebol.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias. Foto: Conmebol.

