HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Canal confirmado para el Colombia vs Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

La selección colombiana se enfrenta a Bolivia en el Estadio Metropolitano por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

Colombia se enfrentará a Bolivia por Eliminatorias 2025. Foto: composición LR/difusión
Colombia se enfrentará a Bolivia por Eliminatorias 2025. Foto: composición LR/difusión

La selección colombiana recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde ambos equipos buscarán los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo. Los bolivianos se ubican en el octavo lugar con 17 puntos y, de ganar, estarían cada vez más cerca de alcanzar el puesto de repechaje.

Por su parte, Colombia marcha en la sexta posición con 22 unidades en la tabla. Una victoria le permitiría asegurar su clasificación a la Copa del Mundo. Este encuentro genera gran expectativa entre los hinchas.

PUEDES VER: Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

lr.pe

¿A qué hora juega Colombia contra Bolivia?

El partido se disputará a las 6:30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países de Sudamérica:

  • Colombia: 6:30 p. m.
  • Bolivia: 7:30 p. m.
  • Ecuador: 6:30 p. m.
  • Chile: 8:30 p. m.
  • Argentina: 8:30 p. m.
  • Paraguay: 8:30 p. m.
  • Uruguay: 8:30 p. m.
  • Venezuela: 7:30 p. m.
  • Brasil: 8:30 p. m.

¿Dónde ver Colombia vs Bolivia?

Colombia contra Bolivia será transmitido en directo por Movistar Eventos (canal 1 y 701 HD), Caracol, RCN y Tigo Sports. Además, el minuto a minuto podrás seguirlo aquí en La República Deportes.

PUEDES VER: Colombia vs Bolivia desde Barranquilla por eliminatorias: ¿cuándo, a qué hora y por qué canal ver el partido?

lr.pe

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: ¿cómo va Colombia y Bolivia?

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410
Notas relacionadas
Últimas noticias de Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan y en qué canal de TV ver a selección peruana en las Eliminatorias 2026?

Últimas noticias de Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan y en qué canal de TV ver a selección peruana en las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

LEER MÁS
DT de Venezuela busca estropear fiesta de Argentina y 'borrar' a Perú de las Eliminatorias: "Vengo a arruinar el Messipalooza"

DT de Venezuela busca estropear fiesta de Argentina y 'borrar' a Perú de las Eliminatorias: "Vengo a arruinar el Messipalooza"

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

LEER MÁS
Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

LEER MÁS
Franco Navarro orgulloso del debut de Erick Noriega en Gremio y le augura un futuro brillante: "Merece mucho más"

Franco Navarro orgulloso del debut de Erick Noriega en Gremio y le augura un futuro brillante: "Merece mucho más"

LEER MÁS
DT de Venezuela busca estropear fiesta de Argentina y 'borrar' a Perú de las Eliminatorias: "Vengo a arruinar el Messipalooza"

DT de Venezuela busca estropear fiesta de Argentina y 'borrar' a Perú de las Eliminatorias: "Vengo a arruinar el Messipalooza"

LEER MÁS
Jorge Fossati vuelve a apuntar contra cuestiones "externas" que perjudican a Universitario en la Liga 1: "Así es muy complicado"

Jorge Fossati vuelve a apuntar contra cuestiones "externas" que perjudican a Universitario en la Liga 1: "Así es muy complicado"

LEER MÁS
Con Yoshimar Yotún y otras novedades: el posible equipo titular de Perú ante Uruguay por eliminatorias

Con Yoshimar Yotún y otras novedades: el posible equipo titular de Perú ante Uruguay por eliminatorias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Deportes

Carlos Zambrano lanzó advertencia previo al partido de la selección peruana ante Uruguay: "Es nuestra única salvación"

Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

Perú vs Uruguay: últimas noticias del partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota