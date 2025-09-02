Canal confirmado para el Colombia vs Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

La selección colombiana recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde ambos equipos buscarán los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo. Los bolivianos se ubican en el octavo lugar con 17 puntos y, de ganar, estarían cada vez más cerca de alcanzar el puesto de repechaje.

Por su parte, Colombia marcha en la sexta posición con 22 unidades en la tabla. Una victoria le permitiría asegurar su clasificación a la Copa del Mundo. Este encuentro genera gran expectativa entre los hinchas.

¿A qué hora juega Colombia contra Bolivia?

El partido se disputará a las 6:30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países de Sudamérica:

Colombia: 6:30 p. m.

Bolivia: 7:30 p. m.

Ecuador: 6:30 p. m.

Chile: 8:30 p. m.

Argentina: 8:30 p. m.

Paraguay: 8:30 p. m.

Uruguay: 8:30 p. m.

Venezuela: 7:30 p. m.

Brasil: 8:30 p. m.

¿Dónde ver Colombia vs Bolivia?

Colombia contra Bolivia será transmitido en directo por Movistar Eventos (canal 1 y 701 HD), Caracol, RCN y Tigo Sports. Además, el minuto a minuto podrás seguirlo aquí en La República Deportes.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: ¿cómo va Colombia y Bolivia?